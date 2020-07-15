Появилось фото семьи, которую убил пьяный водитель под Киевом

Появилось фото семьи, погибшей в страшном ДТП под Киевом вечером 12 июля на Старообуховской трассе по вине пьяного водителя Антона Желепы.

Это семья Цуркановых: папа Алексей, мама Надежда, сыновья Святослав (мальчик выжил, его спасают в "Охматдете") и Владимир (10 лет), а также 4-летняя дочка Лада. Снимок счастливого семейства, сделанный в 2018 году в селе Буша Винницкой области, опубликовал в Facebook знакомый семьи Велемир Бабич, а также директор Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

"Наши хорошие друзья, чудесная семья, с которыми мы много провели общего времени в наших семейных лагерях, мальчишки были во многих наших детских лагерях", - написал мужчина.

Погибшая в ДТП под Киевом семья Цуркановых (фото: facebook.com/velemyr)

В живых остался только Святослав (на фото - крайний справа). Мальчик 2006 года рождения, то есть ему 14 лет, а не 12, как писали раньше. Ранее появились данные о здоровье ребенка.

Родным семьи можно помочь в спасении Святослава.

Подозреваемого Антона Желепу вчера, 14 июля, взяли под стражу на два месяца без возможности внесения залога. У правоохранителей есть опасения, что уроженец РФ (Пермский край) может скрыться от закона.

Его семь раз задерживали за пьяное вождение. ДТП он совершил на чужом авто, в которое сел без прав с уровнем алкоголя 1,32 по драгеру, накануне покурив марихуаны.

Антон Желепа во время суда по избрании меры пресечения (фото: censor.net)

Напомним, авария произошла под Киевом 12 июля около 19:00. Желепа находился за рулем элитного внедорожника Mercedes. Он вылетел на встречную полосу и врезался в лоб в Hyundai Tucson, в котором ехала семья из пяти человек.

Удар был такой силы, что женщина с переднего пассажирского оказалась на заднем сидении, а девочка - в багажнике. Трое из пятерых погибли на месте: Алексей, Надежда и маленькая Лада. Сын Владимир умер в больнице, Святослава спасают врачи.