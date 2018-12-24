Пожежа на львівському ярмарку: стало відомо про стан потерпілих

Колаж РБК-Україна

Один чоловік перебуває у вкрай важкому стані

Відео: YouTube/ТСН

Постраждалі після вибуху на різдвяному ярмарку у Львові знаходяться в стабільно важкому стані. Про це повідомили в ефірі передачі "ТСН. Ранок" на телеканалі ТСН.

На даний момент у лікарнях перебуває четверо осіб. Троє з них – українці і один 50-річний житель Вірменії, чий стан вкрай важкий. Чоловік знаходиться в реанімації.

"Всі четверо постраждалих отримали глибокі опіки кистей рук та обличчя. У важкому стані, ще в реанімації 50-річний чоловік - громадянин Вірменії", - розповіли в студії.

Також повідомляється, що всіх пацієнтів готують до подальших операцій. Їм потрібно видалити обгорілі тканини. А після – пересадити шкіру. Після лікування їх чекає тривала реабілітація.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в суботу, 22 грудня на різдвяному ярмарку у Львові стався вибух.

В будиночку під назвою "Реберня" біля Оперного театру вибухнув газовий балон. Від вибуху постраждало п'ятеро осіб. Один з них – іноземець.

Як наголошується, правила техніки безпеки порушила один з підприємців. Її дії будуть аналізувати правоохоронні органи.

А також писали про те, що в мережі розповіли про хлопця-медика, що рятував людей під час пожежі у Львові.

Хлопець працює військовим медиком у військовій частині А3618 (навчальний артилерійський полк). Він першим надав медичну допомогу потерпілим до приїзду швидкої допомоги.