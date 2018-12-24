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Пожар на львовской ярмарке: стало известно о состоянии пострадавших

STYLERЖизнь    24.12.2018 - 09:41
Пожар на львовской ярмарке: стало известно о состоянии пострадавших
Коллаж РБК-Украина

Один человек находится в крайне тяжелом состоянии

Видео: YouTube/ТСН

Пострадавшие после взрыва на рождественской ярмарке во Львове находятся в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сообщили в эфире передачи "ТСН. Ранок" на телеканале ТСН.

На данный момент в больницах находится четверо человек. Трое из них – украинцы и один 50-летний житель Армении, чье состояние крайне тяжелое. Мужчина находится в реанимации.

"Все четверо пострадавших получили глубокие ожоги кистей рук и лица. В тяжелом состоянии, еще в реанимации 50-летний мужчина - гражданин Армении", - рассказали в студии.

Также сообщается, что всех пациентов готовят к дальнейшим операциям. Им нужно удалить обгоревшие ткани. А после – пересадить кожу. После лечения их ждет длительная реабилитация.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в субботу, 22 декабря на рождественской ярмарке во Львове произошел взрыв.

В домике под названием "Реберная" возле Оперного театра взорвался газовый баллон. От взрыва пострадало пятеро человек. Один из них – иностранец.

Как отмечается, правила техники безопасности нарушила один из предпринимателей. Ее действия будут анализировать правоохранительные органы.

А также писали о том, что в сети рассказали о парне-медике, спасавшем людей во время пожара во Львове.

Парень работает военным медиком в военной части А3618 (учебный артиллерийский полк). Он первым оказал медицинскую помощь пострадавшим до приезда скорой помощи. 

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