"Ганьба і примітив": мережа обурив стриптиз прямо на святі молоді в Одесі (відео)

Танець дівчат в купальниках на міському святі потряс соцмережі

В Одесі розгорається скандал навколо розв'язного танцю дівчат, які виступили на міському святі в Одесі. Один з користувачів Facebook Тетяна Петракевич опублікувала на сторінці відеозапис з відзначення Дня молоді в Міському саду.

"Ось так має виглядати святкування Дня молоді на думку департаменту освіти одеської міської ради", - підписала пост дівчина.

Відео: стриптиз в Міськсаду на Дні молоді (facebook.com/tpetrakevich)

Скандальне відео обурило користувачів соцмережі. Вони також помітили, що подібний захід пройшов за кошти міста.

"Діч, зауважу, що за наш кошт", - написав один з користувачів.

"У мера-сепара свої інструкції по знищенню міста", "Це жах. Після цього ми дивуємося, що наша нація деградує", "Шок...як списуються бюджетні гроші", "Київ вітає Одесу з Днем молоді. Просто зашибунчик", - прокоментували пост.

Скріншоти коментарів до публікації (facebook.com/tpetrakevich)

Також Тетяна виклала в мережу наочні докази того, куди пішли бюджетні гроші, виділені на свято.



Фото: Кошторис на організацію і проведення заходів з відзначення Дня молоді (facebook.com/tpetrakevich)

"Куди йдуть бюджетні гроші?", - написала дівчина.

Скріншот поста (facebook.com/tpetrakevich)

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