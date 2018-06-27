"Позор и примитив": сеть возмутил стриптиз прямо на празднике молодежи в Одессе (видео)

Танец девушек в купальниках на городском празднике потряс соцсети

В Одессе разгорается скандал вокруг развязного танца девушек, которые выступили на городском празднике в Одессе. Один из пользователей Facebook Татьяна Петракевич опубликовала на своей странице видеозапись с празднования Дня молодежи в Городском саду.

"Вот так должно выглядеть празднование Дня молодежи по мнению департамента образования одесского городского совета", - подписала пост девушка.

Видео: стриптиз в Горсаду на Дне молодежи (facebook.com/tpetrakevich)

Скандальное видео возмутило пользователей соцсети. Они также подметили, что подобное мероприятие прошло за деньги города.

"Дичь, замечу, что за наши деньги", - написал один из пользователей.

"У мера-сепара свои инструкции по уничтожению города", "Это ужас. После этого мы удивляемся, что наша нация деградирует", "Шок...как списываются бюджетные деньги", "Киев поздравляет Одессу с Днем молодежи. Просто зашибунчик", - прокомментировали пост.

Скриншоты комментариев к публикации (facebook.com/tpetrakevich)

Также Татьяна выложила в сеть наглядные доказательства того, куда пошли бюджетные деньги, выделенные на праздник.



Фото: Смета на организацию и проведение меропрятий по празднованию Дня молодежи (facebook.com/tpetrakevich)

"Куда идут бюджетные деньги?", - написала девушка.

Скриншот поста (facebook.com/tpetrakevich)

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