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"Находился в кризисе": суд "простил" священнику из Ватикана страшный грех

STYLERLIFE        24.06.2018 - 11:55
Фото: Pixabay ivabalk
Фото: Pixabay ivabalk

Изначально мужчине "светил" приличный срок

Один из судов Ватикана приговорил бывшего дипломата Карло Капеллу к пяти годам лишения свободы из-за страшного греха. Об этом сообщает AP.

"Трибунал Ватикана осудил бывшего дипломата Святого престола и приговорил его к 5 годам тюремного заключения за хранение и распространение "клубнички" с участием детей в ходе первого такого судебного процесса в Ватикане", - говорится в сообщении.

Однако позже суд решил "простить" страшный грех священнослужителю, поскольку тот раскаялся.

"Капелла обратился с просьбой о смягчении приговора, сказав, что эпизод был просто "кризисом" священнического призвания, которое он любил и хотел бы продолжить. Священнослужитель объяснил свои действия тем, что находился в кризисе из-за перевода в Вашингтон, в результате чего ему назначили штраф в пять тысяч евро", - подчеркивается в тексте сообщения.

Напомним, разгневанный священник дал ребенку пощечину во время крещения. Инцидент предположительно произошел во Франции, так как священнослужитель разговаривал на французском языке.

Недавно в сеть попала видеозапись, на которой четко видно, как служитель церкви дает пощечину плачущему младенцу. Видно, что священник явно вышел из себя. Шокированные родители попытались вырвать ребенка из рук служителя. Это им сделать удалось не сразу.

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Теги: священник, Ватикан, скандал
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