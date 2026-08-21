Не додавайте віку своєму образу: 7 стильних способів носити брошки цієї осені

Брошки більше не асоціюються лише з класичними костюмами та старомодними образами . Цієї осені їх можна сміливо поєднувати з базовим одягом, верхнім одягом і навіть повсякденними речами.

Styler розповідає, як носити брошки цієї осені, з чим їх поєднувати та яких помилок краще уникати.

На жакеті

Найпростіший варіант - прикріпити брошку до лацкана жакета. Але замість суворого офісного комплекту поєднайте її з футболкою, джинсами або широкими брюками.

Особливо сучасно виглядатимуть великі геометричні брошки, мінімалістичні металеві моделі або незвичайні вінтажні прикраси.

Цікава маленька брошка на жакеті (фото: pinterest.com)

На светрі

Брошка чудово працює навіть із простим однотонним светром. Прикріпіть її не обов'язково по центру - можна трохи змістити аксесуар до плеча або ближче до ключиці.

Такий прийом допоможе перетворити звичайний трикотажний образ на цікавіший.

На пальті

Восени брошка може стати акцентом верхнього одягу. Її можна розмістити на лацкані пальта, біля коміра або навіть трохи нижче плеча.

Для темного пальта підійде контрастна металева прикраса, а до світлого верхнього одягу можна підібрати кольорову або кам'яну брошку.

На шарфі

Це один із найцікавіших способів носіння. Брошкою можна не лише прикрасити шарф, а й зафіксувати його.

Вибирайте не надто важку модель, щоб вона не розтягувала тканину. Особливо ефектно такий аксесуар виглядає з великим вовняним шарфом.

Брошка на шарфі (фото: pinterest.com)

На сорочці

Замість традиційної прикраси на шиї спробуйте прикріпити невелику брошку біля коміра сорочки.

Білий або блакитний сорочковий крій створить гарний фон навіть для яскравої та незвичайної прикраси.

На сумці

Брошка давно перестала бути аксесуаром виключно для одягу. Її можна прикріпити до ременя або клапана сумки.

Цей варіант особливо добре підійде тим, хто хоче додати яскраву деталь до базового образу, але не любить багато прикрас.

З іншими прикрасами

Не обов'язково носити брошку саму. Її можна поєднувати з сережками, каблучками, ланцюжками або навіть окулярами!

Але тут важливо не перевантажити образ. Якщо брошка велика та помітна, решту прикрас краще зробити стриманішими.

Брошка з окулярами виглядає надзвичайно ефектно (фото: pinterest.com)

Чого краще уникати

Щоб брошка не додавала образу віку, не варто автоматично поєднувати її з усіма класичними речами одночасно - суворим костюмом, перловим намистом, спідницею міді та туфлями одного стилю.

Сучасніше виглядає контраст: вінтажна брошка з джинсами, класична прикраса зі светром oversize або елегантна модель із простою білою сорочкою.

Саме поєднання старого та нового робить образ актуальним.