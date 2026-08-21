Не прибавляйте возраст своему образу: 7 стильных способов носить броши этой осенью

Броши больше не ассоциируются только с классическими костюмами и старомодными образами . Этой осенью их можно смело сочетать с базовой одеждой, верхней одеждой и даже обычными вещами.

Styler рассказывает, как носить броши этой осенью, с чем их сочетать и какие ошибки лучше избегать.

На жакете

Самый простой вариант - прикрепить брошь к лацкана жакета. Но вместо строгого офисного комплекта соедините ее с футболкой, джинсами или широкими брюками.

Особенно современно будут смотреться большие геометрические броши, минималистические металлические модели или необычные винтажные украшения.

Интересная маленькая брошь на жакете (фото: pinterest.com)

На свитере

Брошь отлично работает даже с простым однотонным свитером. Прикрепите ее не обязательно по центру - можно немного поместить аксессуар к плечу или поближе к ключице.

Такой прием поможет превратить обычный трикотажный образ в более интересный.

На пальто

Осенью брошь может стать акцентом верхней одежды. Ее можно разместить на лацкане пальто, у воротника или даже чуть ниже плеча.

Для темного пальто подойдет контрастное металлическое украшение, а к светлой верхней одежде можно подобрать цветную или каменную брошь.

На шарфе

Это один из самых интересных способов ношения. Брошкой можно не только украсить шарф, но и зафиксировать его.

Выбирайте не слишком тяжелую модель, чтобы она не растягивала ткань. Особенно эффектно такой аксессуар смотрится с большим шерстяным шарфом.

Брошь на шарфе (фото: pinterest.com)

На рубашке

Вместо традиционного украшения на шее попробуйте прикрепить небольшую брошь у воротника рубашки.

Белый или голубой рубашечный крой создаст красивый фон даже для яркого и необычного украшения.

На сумке

Брошь давно перестала быть аксессуаром исключительно для одежды. Ее можно прикрепить к ремню или клапану сумки.

Этот вариант особенно хорошо подойдет тем, кто хочет добавить яркую деталь в базовый образ, но не любит много украшений.

С другими украшениями

Не обязательно носить брошь саму. Ее можно сочетать с серьгами, кольцами, цепочками или даже очками!

Но здесь важно не перегрузить образ. Если брошь большая и заметная, остальные украшения лучше сделать более сдержанными.

Брошь с очками выглядит очень эффектно (фото: pinterest.com)

Чего лучше избегать

Чтобы брошь не добавляла образа возраста, не стоит автоматически совмещать ее со всеми классическими вещами одновременно - суровым костюмом, жемчужным ожерельем, юбкой меди и туфлями одного стиля.

Более современно выглядит контраст: винтажная брошь с джинсами, классическое украшение со свитером oversize или элегантная модель с простой белой рубашкой.

Именно соединение старого и нового делает образ актуальным.