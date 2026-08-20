Високі й пухкі, а не "забиті" тістом: що додати у домашні кекси для ідеального результату

Домашні кекси можуть вийти важкими та щільними, навіть якщо готувати їх із найпростіших продуктів. Значення мають не лише пропорції, а й сода, кислий компонент у тісті та навіть те, наскільки довго ви його вимішуєте.

Styler розповідає, як приготувати пухкі домашні кекси та що варто врахувати, аби не зіпсувати їхню текстуру.

Що знадобиться для кексів

Рецептом домашньої випічки поділилася кулінарна блогерка bude_smachno_razom в Instagram.

Для приготування знадобляться:

яйця - 2 шт.

цукор - 220 г

ванільний цукор - 1 пакетик

сіль - дрібка

сметана - 250 г

олія - 75 мл

сода - 1 ч. л.

оцет - для погашення соди

борошно - 430 г

родзинки або сушена журавлина - за бажанням.

Як приготувати домашні кекси

До яєць додайте звичайний і ванільний цукор, а також дрібку солі. Збийте все міксером або вінчиком до утворення світлої пишної маси.

Додайте сметану та олію, перемішайте. Соду погасіть оцтом та введіть у суміш.

Поступово додайте борошно. За бажанням всипте родзинки або сушену журавлину та обережно перемішайте тісто.

Розподіліть його по формах для кексів та випікайте до готовності.

Поставте кекси у розігріту до 200 градусів духовку та випікайте приблизно 20-25 хвилин у режимі верхнього / нижнього нагріву без конвекції.

Що робить кекси пухкими

Один із важливих компонентів у цьому рецепті - харчова сода. Як пояснюють фахівці King Arthur Baking, сода потребує кислого компонента: під час реакції утворюється вуглекислий газ, який допомагає випічці підніматися. Кислим компонентом може бути, зокрема, оцет, сметана або йогурт.

У цьому рецепті є одразу і сметана, і оцет, яким авторка гасить соду. Водночас реакція соди з кислотою починається відразу після їх контакту. Тому тісто, в якому сода використовується як розпушувач, не варто надовго залишати чекати - краще відправляти його в духовку після приготування.

Через яку помилку кекси можуть вийти "забитими"

А ось тут є нюанс, якого немає в самому рецепті. Після додавання борошна не варто намагатися довго вимішувати тісто до абсолютно гладкої консистенції.

У рекомендаціях King Arthur Baking для приготування мафінів зазначено, що рідкі та сухі компоненти потрібно змішувати недовго й обережно. Невеликі грудочки в тісті цілком допустимі.

Надмірне вимішування після додавання борошна сприяє сильнішому розвитку клейковини, через що готова випічка може отримати щільнішу та жорсткішу текстуру.

Тому правило тут просте: треба добре збити яйця з цукром на початку, але після додавання борошна працювати з тістом значно делікатніше.

Як зрозуміти, що кекси готові

Рум'яна верхівка ще не завжди означає, що кекси повністю пропеклися всередині.

Найпростіше - перевірити їх дерев'яною шпажкою або зубочисткою. Вставте її в середину одного з центральних кексів: якщо вона виходить без сирого тіста, випічку можна діставати. Такий спосіб перевірки готовності використовують і в рецептах професійних пекарів.

Після випікання дайте кексам трохи охолонути, а вже потім діставайте з форми.