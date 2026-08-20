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Головна Люди Загадка, яка сколихнула мережу: секрет чоловіка на вулиці Брукліна майже 90 років тому
Люди 20 серпня 2026 · 11:41

Загадка, яка сколихнула мережу: секрет чоловіка на вулиці Брукліна майже 90 років тому

Історичні кадри, які змушують повірити у подорожі в часі
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Загадка, яка сколихнула мережу: секрет чоловіка на вулиці Брукліна майже 90 років тому

Фото чоловіка з 1936 року (фото: Brooklyn Museum Collection)

На перший погляд, це абсолютно звичайний чорно-білий знімок нью-йоркської вулиці, зроблений у 1936 році на Юніон-сквер у Брукліні. Проте одна крихітна деталь змусила прихильників теорій змов шукати відповіді на питання: чи реальні подорожі в часі?

Про яку саме деталь йде мова, розповідає Styler з посиланням на Daily Express.

Секретна деталь на знімку

На передньому плані фотографії чітко видно чоловіка, який тримає біля вуха предмет, разюче схожий на сучасний мобільний телефон. Він виглядає так, ніби веде жваву розмову, і це за п'ять десятиліть до того, як портативні мобільні пристрої були офіційно винайдені.

Поки конспірологи стверджують, що це беззаперечний доказ подорожей у часі, скептики пропонують більш раціональні пояснення. З високою ймовірністю чоловік міг просто чухати голову, тримати кишеньковий годинник або слуховий апарат, який був популярним у ті часи.

Експеримент чи містика: відео з 1938 року

Випадок у Брукліні - далеко не єдиний. Ще більше дискусій викликали архівні кінокадри 1938 року. На відео група людей йде назустріч камері, і одна молода жінка привертає особливу увагу: вона явно з кимось розмовляє, міцно притискаючи однією рукою до вуха прямокутний предмет.

Загадку цього відео несподівано розкрив користувач YouTube під ніком Planetcheck, який заявив, що ця жінка - його прабабуся Гертруда Джонс:

За словами користувача, на відео жінці 17 років, і вона працювала на заводі індустріального гіганта Dupont у штаті Массачусетс.

Компанія мала відділ телефонного зв'язку і тестувала бездротові телефони.

Гертруді та ще п'ятьом жінкам видали ці пристрої для тестування на один тиждень. На відео вона нібито розмовляє з одним із науковців, який іде праворуч від неї поза кадром.

"iPhone" на картині XVII століття

Ще одна приголомшлива знахідка ховається у світі класичного мистецтва. На картині голландського художника Пітера де Гуха, написаній у 1670 році, зображена затишна домашня сцена.

Проте увагу сучасних глядачів привернув чоловік праворуч: він тримає в руці предмет, який за формою, розміром та способом тримання виглядає точнісінько як сучасний iPhone.

Загадка, яка сколихнула мережу: секрет чоловіка на вулиці Брукліна майже 90 років томуКартина Пітера де Гуха (фото: Wikipedia)

Хоча мистецтвознавці запевняють, що це, швидше за все, звичайний лист або невелика книга, візуальна схожість настільки вражаюча, що картина стала ще одним улюбленим аргументом конспірологів.

Раніше Styler повідомляв про те, як онук помітив сучасний смартфон у руках свого дідуся-солдата.

Теги: Цікаві факти Фотографи
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