Грошовий манікюр на жовтень 2026: ці відтінки та дизайни вважають магнітом для достатку

Манікюр може стати не лише деталлю образу, а й символічним способом налаштуватися на удачу. У різних традиціях певним кольорам приписують особливе значення та пов'язують їх із достатком, успіхом та добробутом.

Що таке грошовий манікюр

Грошовим називають манікюр у відтінках, які в різних культурах символічно пов'язують із багатством та фінансовим благополуччям. Це можуть бути як однотонні покриття, так і дизайни з блиском, оригінальними деталями чи втиркою.

Водночас сприймати грошовий манікюр варто саме як символічну традицію або б'юті-ритуал, а не як спосіб реально вплинути на фінансове становище.

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Восени особливо актуальні глибокі та теплі відтінки. Смарагдовий нагадує дорогоцінне каміння, шоколадний додає образу затишку, а золото робить манікюр більш виразним.

Окремої уваги заслуговує ефект "котячого ока": завдяки магнітному лаку на нігтях з'являється характерна світлова смуга, яка змінює вигляд залежно від освітлення та кута.

Смарагдове "котяче око"

Ефект "котячого ока" має особливо виразний вигляд у глибоких зелених відтінках, а переливи роблять покриття візуально об’ємним.

Цей манікюр не потребує додаткового декору - магнітний ефект уже є акцентним. Якщо ж хочеться урізноманітнити дизайн, можна зробити "котяче око" лише на кількох нігтях, а решту залишити однотонними.

Ще один варіант - поєднати кілька відтінків зеленого. Наприклад, насичений смарагдовий можна доповнити темнішим зеленим або напівпрозорим покриттям.

Смарагдове “котяче око” з ефектними переливами (фото: Styler)

Шоколадний манікюр

Коричневі відтінки особливо доречні восени. Для грошового манікюру можна обрати насичений шоколадний, кавовий або відтінок мокко.

Найпростіший варіант - однотонне глянцеве покриття. Воно має акуратний вигляд і не потребує додаткових деталей. На коротких нігтях такий колір виглядає стримано, а на довших дозволяє експериментувати з формою та дизайном.

Для більш виразного манікюру шоколадну основу можна доповнити френчем, тонкими лініями або поєднанням кількох коричневих відтінків. Цікаво виглядає і комбінація глянцевого та матового покриття на різних нігтях.

Шоколадний осінній манікюр (фото: Styler)

Зелений манікюр

Зелений - класичний колір для грошового манікюру. Його символічно пов’язують із достатком, розвитком та розкішшю.

Можна додати блискучу втирку та отримати глянцеве покриття з ефектним сяйвом. Такий варіант підійде тим, хто хоче зробити однотонний манікюр більш виразним, але не використовувати складний декор.

Особливо втирка пасуватиме насиченим зеленим відтінкам. Для більш стриманого варіанту можна обрати оливковий або приглушений зелений.

Зелений грошовий манікюр (фото: Styler)

Бордовий манікюр

Глибокий бордо - ще один відтінок, який добре відповідає осінній палітрі. Його пов’язують із силою, впевненістю та розкішшю, тому він також підходить для символічного грошового манікюру.

Бордовий має вишуканий вигляд у глянцевому виконанні, але для осені можна спробувати й матовий фініш. Він робить насичений колір більш стриманим і підкреслює його глибину.

Якщо хочеться додати дизайну деталей, можна зробити бордовий френч на молочній основі або поєднати кілька відтінків червоного. Ще один варіант - залишити більшість нігтів однотонними, а на одному-двох зробити мінімалістичний малюнок.

Бордовий осінній манікюр (фото: Styler)

Молочний манікюр

Якщо темні кольори вам не до вподоби, грошовий манікюр можна зробити у світлій гамі. Молочна основа виглядає стримано та універсально, тому такий варіант легко вписати як у повсякденний, так і в більш святковий образ.

Щоб покриття не мало надто простий вигляд, його можна доповнити делікатною перламутровою втиркою. Вона створює легке сяйво та додає манікюру більш виразного вигляду без великої кількості декору.

Також можна зробити тонкий френч, додати напівпрозорі деталі або поєднати молочний колір із бежевим чи світло-рожевим. Такий дизайн підійде тим, хто хоче зберегти стриманий вигляд нігтів, але зробити покриття цікавішим.