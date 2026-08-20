UA / RU
rbc.ua
Последние новости
11:41 Люди
Загадка, всколыхнувшая сеть: секрет мужчины на улице Бруклина почти 90 лет назад
10:53 Тренды
Забудьте об обычных футболках: 6 простых топов, которые сделают образ гораздо интереснее
10:09 Вкусно
Разметут со стола первой: с этим маринадом скумбрия будет, как красная рыба
09:18 Полезное
Посадите этот необычный лук в конце лета и получите урожай до холодов
08:37 Гороскопы
Одолжите - сами останетесь без денег: в какие дни наши предки боялись давать взаймы и почему
06:08 Гороскопы
Таро-гороскоп на 20 августа: кому карты обещают удачу и приятные перемены
20:02 Гороскопы
Полный кошелек или романтика? Точный гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 августа
19:23 Тренды
Когда лета было мало: топ новых солнечных фильмов для осенних вечеров
18:36 Люди
"Президент планеты Троещина": свадебная речь Денисенко получила эпичную пародию
18:02 Вкусно
Пока овощи дешевые: закройте ароматный салат "Лето в банке" на зиму
Все новости
Главная Люди Загадка, всколыхнувшая сеть: секрет мужчины на улице Бруклина почти 90 лет назад
Люди 20 августа 2026 · 11:41

Загадка, всколыхнувшая сеть: секрет мужчины на улице Бруклина почти 90 лет назад

Исторические кадры, заставляющие поверить в путешествия во времени
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Загадка, всколыхнувшая сеть: секрет мужчины на улице Бруклина почти 90 лет назад

Фото мужчины с 1936 года (фото: Brooklyn Museum Collection)

На первый взгляд это абсолютно обычный черно-белый снимок нью-йоркской улицы, сделанный в 1936 году на Юнион-сквер в Бруклине. Однако одна крохотная деталь заставила приверженцев теорий заговоров искать ответы на вопрос: реальны ли путешествия во времени?

О какой именно детали идет речь, рассказывает Styler со ссылкой на Daily Express.

Секретная деталь на снимке

На переднем плане фотографии отчетливо видны мужчина, держащий у уха предмет, поразительно похожий на современный мобильный телефон. Он выглядит так, будто ведет оживленный разговор, и это за пять десятилетий до того, как портативные мобильные устройства были официально изобретены.

Пока конспирологи утверждают, что это безоговорочное доказательство путешествий во времени, скептики предлагают более рациональные объяснения . С высокой вероятностью мужчина мог просто чесать голову, держать карманные часы или слуховой аппарат, который был популярен в те времена.

Эксперимент или мистика: видео с 1938 года

Случай в Бруклине - далеко не единственный. Еще больше дискуссий вызвали архивные кинокадры 1938 года. На видео группа людей идет навстречу камере, и одна молодая женщина привлекает особое внимание: она явно с кем разговаривает, крепко прижимая одной рукой к уху прямоугольный предмет.

Загадку этого видео неожиданно раскрыл пользователь YouTube под ником Planetcheck, заявивший, что эта женщина - его прабабушка Гертруда Джонс:

По словам пользователя, на видео женщине 17 лет и она работала на заводе индустриального гиганта Dupont в штате Массачусетс.

Компания имела отдел телефонной связи и тестировала беспроводные телефоны.

Гертруде и еще пяти женщинам выдали эти устройства для тестирования на одну неделю. На видео она якобы разговаривает с одним из ученых, который идет справа от нее за кадром.

"iPhone" на картине XVII века

Еще одна ошеломляющая находка скрывается в мире классического искусства. На картине голландского художника Питера де Гуха, написанной в 1670 году, изображена уютная домашняя сцена.

Однако внимание современных зрителей привлек мужчина справа: он держит в руке предмет, который по форме, размеру и способу содержания выглядит точно как современный iPhone.

Загадка, всколыхнувшая сеть: секрет мужчины на улице Бруклина почти 90 лет назадКартина Питера де Гуха (фото: Wikipedia)

Хотя искусствоведы уверяют, что это, скорее всего, обычное письмо или небольшая книга, визуальное сходство настолько поразительно, что картина стала еще одним любимым аргументом конспирологов.

Ранее Styler сообщал о том, как внук заметил современный смартфон в руках своего дедушки-солдата.

Теги: Цікаві факти Фотографы
Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями
FB TG X VB
ТОП Одна стала мамой, другая вернулась к эксу: как изменилась жизнь финалисток "Холостяка" с Тереном Люди Одна стала мамой, другая вернулась к эксу: как изменилась жизнь финалисток "Холостяка" с Тереном
Найди 5 отличий за 30 секунд: дети справятся быстрее взрослых и вот почему
Найди 5 отличий за 30 секунд: дети справятся быстрее взрослых и вот почему Тренды
Не любовь, не здоровье и даже не мир: что украинцы назвали главным источником счастья
Не любовь, не здоровье и даже не мир: что украинцы назвали главным источником счастья Люди
Больше интересного
Они сказали "Да"! Рамина, Кажанна и другие звезды, которым любимые сделали предложение Они сказали "Да"! Рамина, Кажанна и другие звезды, которым любимые сделали предложение Наталия Крижановская · 19 августа 2026, 14:46
Этих коллег ценит каждый руководитель: какие знаки Зодиака самые надежные на работе Этих коллег ценит каждый руководитель: какие знаки Зодиака самые надежные на работе Катерина Собкова · 19 августа 2026, 14:03
Хрустящий бортик и сочные томаты: простой рецепт пирога от Валентины Хамайко Хрустящий бортик и сочные томаты: простой рецепт пирога от Валентины Хамайко Катерина Собкова · 19 августа 2026, 13:27
Забудьте об обычных футболках: 6 простых топов, которые сделают образ гораздо интереснее Забудьте об обычных футболках: 6 простых топов, которые сделают образ гораздо интереснее Наталия Крижановская · 20 августа 2026, 10:53