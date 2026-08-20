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Корисне 20 серпня 2026 · 14:24

Як розпізнати зрадника за кілька хвилин: три червоні прапорці у спілкуванні

Три тригери у поведінці, які видають ненадійних людей
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Як розпізнати зрадника за кілька хвилин: три червоні прапорці у спілкуванні

Як зрозуміти, що людині не можна довіряти (фото: magnific)

Довіра будується роками, а зруйнувати її можна за лічені секунди. Часто ми інтуїтивно відчуваємо, що людина перед нами не викликає надійності, але ігноруємо цей внутрішній голос, списуючи все на власну підозрілість.

Styler розповідає, що існують цілком конкретні поведінкові маркери, які видають ненадійну особу.

Пліткарство та легке розкриття чужих секретів

Це найпростіший і найшвидший тест на надійність. Якщо людина з легкістю переказує вам інтимні подробиці життя інших людей, ділиться їхніми секретами або відверто обговорює їхні недоліки за спиною - будьте певні: те ж саме вона зробить і з вашою інформацією.

Як це проявляється:

  • Фрази на кшталт: "Я тобі зараз таке розкажу, тільки нікому не кажи".
  • Знецінення відсутніх людей у розмові з вами.
  • Використання чужих таємниць як способу підвищити власну значущість у ваших очах.

Хронічне уникнення відповідальності

Надійна людина здатна визнавати свої помилки. Той, кому не можна довіряти, завжди знайде винного. Такі люди майстерно перекладають провину на обставини, колег, погоду чи навіть на вас.

Що має насторожити:

  • Людина постійно грає роль "жертви", з якою завжди трапляються неприємності через інших.
  • Повна відсутність у лексиконі фраз: "Я помилився", "Це моя провина, я все виправлю".
  • Схильність до газлайтингу - спроби переконати вас, що ви неправильно все зрозуміли або самі спровокували конфлікт.

Неузгодженість дій і слів (та зміна версій)

Брехню дуже важко підтримувати у довгостроковій перспективі. Якщо людина постійно плутається в деталях своїх розповідей, змінює версії подій або обіцяє одне, а робить зовсім інше - це яскравий червоний прапорець.

Надійність базується на передбачуваності. Коли слова розходяться з діями навіть у дрібницях (наприклад, хронічні запізнення без попередження або невиконання дрібних обіцянок), це свідчить про глибоку неповагу до чужого часу та кордонів.

Чи доводилося вам колись стикатися з людьми, які ідеально маскували ці риси, доки не ставало занадто пізно?

Раніше Styler розповідав, яка проста відповідь на запитання гарантовано доведе партнера до сказу.

Теги: Жінки
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