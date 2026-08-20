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Полезное 20 августа 2026 · 14:24

Как распознать предателя через несколько минут: три красных флажка в общении

Три триггера в поведении, которые выдают ненадежных людей
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Как распознать предателя через несколько минут: три красных флажка в общении

Как понять, что человеку нельзя доверять (фото: magnific)

Доверие строится годами, а разрушить его можно в считанные секунды. Часто мы интуитивно ощущаем, что человек перед нами не вызывает надежности, но игнорируем этот внутренний голос, списывая все на собственную подозрительность.

Styler рассказывает, что существуют вполне конкретные поведенческие маркеры, выдающие ненадежную личность.

Сплетничество и легкое раскрытие чужих секретов

Это самый простой и быстрый тест на надежность. Если человек с легкостью пересказывает вам интимные подробности жизни других людей, делится их секретами или откровенно обсуждает их недостатки за спиной - будьте уверены: то же он сделает и с вашей информацией.

Как это проявляется:

  • Фразы типа: "Я тебе сейчас такое расскажу, только никому не говори".
  • Обесценивание отсутствующих людей в разговоре с вами.
  • Использование чужих тайн как способа повысить свою значимость в ваших глазах.

Хроническое избегание ответственности

Надежный человек способен признавать свои ошибки. Тот, кому нельзя доверять, всегда найдет виновного. Такие люди искусно перекладывают вину на обстоятельства, коллег, погоду или даже вас.

Что должно насторожить:

  • Человек постоянно играет роль "жертвы", с которой всегда случаются неприятности из-за других.
  • Полное отсутствие в лексиконе фраз: "Я ошибся", "Это моя вина, я все поправлю".
  • Склонность к газлайтингу - попытки убедить вас, что вы неправильно все поняли или сами спровоцировали конфликт.

Несогласованность действий и слов (и изменение версий)

Ложь очень трудно поддерживать в долгосрочной перспективе. Если человек постоянно путается в деталях своих рассказов, меняет версии событий или обещает одно, а делает совсем другое - это яркий красный флажок.

Надежность базируется на предсказуемости. Когда слова расходятся с действиями даже в мелочах (например, хронические опоздания без предупреждения или невыполнения мелких обещаний), это свидетельствует о глубоком неуважении чужого времени и границ.

Приходилось ли вам когда-нибудь сталкиваться с людьми, которые идеально маскировали эти черты, пока не становилось слишком поздно?

Ранее Styler рассказывал, какой простой ответ на вопрос гарантированно доведет партнера до бешенства.

Теги: Женщины
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