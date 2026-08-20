Ці знаки Зодіаку роками не можуть забути колишніх: хто у топі

Астрологи назвали знаки Зодіаку , представникам яких найважче пережити розрив і залишити минулі стосунки позаду. У рейтингу - всі 12 знаків, від тих, хто швидко рухається далі, до справжніх чемпіонів ностальгії.

Styler розповідає, хто опинився у першій трійці та кому найважче поставити крапку в минулих стосунках.

12 місце - Водолій

Водолії найкраще вміють забувати минуле. Вони цінують свободу, тому після розриву швидше зосередяться на нових планах, ніж на спогадах про колишніх.

11 місце - Стрілець

Стрільці не люблять довго сумувати за тим, що вже завершилося. Їм значно цікавіше дивитися вперед, подорожувати, знайомитися з новими людьми та шукати нові враження.

10 місце - Овен

Овни можуть яскраво переживати розставання, але зазвичай досить швидко приходять до тями. Їхній характер підказує: якщо стосунки завершилися, треба рухатися далі, а не нескінченно прокручувати минуле в голові.

9 місце - Козоріг

Козороги здатні довго аналізувати, що пішло не так, однак емоції рідко змушують їх повертатися назад. Якщо вони вирішили поставити крапку, то намагатимуться дотримуватися власного рішення.

8 місце - Діва

Діви можуть згадувати колишніх, особливо якщо історія залишила багато запитань без відповідей. Проте їхнє прагнення все розкласти по поличках зрештою допомагає прийняти ситуацію та відпустити людину.

7 місце - Телець

Тельцям нелегко відмовлятися від звичного комфорту, тому після розриву вони можуть ще довго сумувати за спільним життям. Водночас, коли біль минає, представники цього знаку воліють будувати стабільне майбутнє, а не жити спогадами.

6 місце - Близнюки

Близнюки можуть начебто легко забути колишнього, але раптово згадати про нього через пісню, фотографію чи старе повідомлення. Вони нерідко залишають колишніх у своєму інформаційному полі, тому остаточно розірвати емоційний зв'язок їм буває непросто.

5 місце - Терези

Терези довго згадують стосунки, особливо якщо вони були красивими та романтичними. Їм важко змиритися з думкою, що колись гармонійний союз тепер залишився лише в минулому.

4 місце - Лев

Леви можуть робити вигляд, що давно забули колишніх, але пам'ять у них чудова. Особливо складно відпустити стосунки, у яких вони відчували себе коханими, особливими та бажаними - тому увага від колишнього партнера може неабияк потішити їхнє самолюбство.

3 місце - Риби

Риби - справжні чемпіони ностальгії. Вони схильні ідеалізувати минулі стосунки, згадувати найкращі моменти й подумки повертатися до людини навіть тоді, коли роман давно завершився.

2 місце - Рак

Ракам особливо складно відпускати людей, до яких вони сильно прив'язалися. Спогади про спільні моменти, турботу та відчуття домашнього затишку можуть роками залишатися для них емоційно важливими.

1 місце - Скорпіон

Скорпіони очолюють рейтинг тих, хто найдовше не може забути колишніх. Вони глибоко переживають кохання, тому навіть після розриву можуть роками пам'ятати деталі стосунків, а інтерес із боку експартнера лише підживлює ці почуття.