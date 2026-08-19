Ці знаки Зодіаку не вміють радіти чужим успіхам: хто найбільше заздрить

Чужі досягнення можуть викликати різні емоції - від щирої радості до внутрішнього роздратування. Астрологи назвали знаки Зодіаку , які найчастіше порівнюють себе з іншими.

12 місце - Водолій

Водолії зазвичай настільки зайняті власними ідеями та планами, що їм просто ніколи постійно порівнювати себе з іншими. Чужий успіх вони швидше сприймуть як привід для натхнення, ніж як причину для заздрощів.

11 місце - Стрілець

Стрільці люблять свободу і не надто переймаються тим, хто чого досяг. Вони можуть щиро порадіти за знайомого, а якщо й виникне заздрість, то зазвичай швидко минає.

10 місце - Риби

Риби можуть болісно реагувати на ситуації, коли комусь дістається те, про що вони самі давно мріють. Проте частіше вони переживають це всередині себе, ніж демонструють негатив до людини.

9 місце - Овен

Овни не стільки заздрять, скільки сприймають чужі перемоги як виклик. Побачивши успішнішого суперника, представник цього знака може подумати: "А я чим гірший?" - і взятися доводити власну перевагу.

8 місце - Терези

Терези можуть почати порівнювати себе з іншими, особливо коли йдеться про зовнішність, стосунки чи соціальний статус. Втім, їхня заздрість зазвичай швидше схожа на тихе невдоволення собою, ніж на бажання нашкодити комусь.

7 місце - Рак

Раки дуже чутливі, тому чужі успіхи іноді змушують їх замислюватися про власне життя. Якщо їм здається, що когось люблять, цінують або підтримують більше, ніж їх, заздрість може проявитися особливо гостро.

6 місце - Близнюки

Близнюки обожнюють знати, що відбувається у житті інших, а тому мимоволі можуть постійно себе з кимось порівнювати. Особливо їх зачіпає, коли людина з їхнього оточення раптом стає популярнішою або успішнішою.

5 місце - Телець

Тельці цінують комфорт, гроші та красиве життя, тому чужий матеріальний успіх може їх неабияк зачепити. Щоправда, замість відкритої заздрості вони частіше просто вирішують: якщо хтось зміг, то і вони повинні отримати бажане.

4 місце - Козоріг

Козороги дуже амбітні й болісно сприймають ситуації, коли хтось випереджає їх у кар'єрі чи досягненнях. Вони рідко зізнаються у заздрості, але чужий успіх цілком може стати для них додатковою мотивацією працювати ще більше.

3 місце - Діва

Діви мають схильність до детального аналізу - зокрема й чужого життя. Вони можуть помічати те, що є в інших, і думати, чому цього досі немає у них, хоча зовні при цьому залишатимуться абсолютно спокійними.

2 місце - Скорпіон

Скорпіони не люблять відчувати себе другими й дуже гостро реагують на людей, які їх перевершують. Якщо заздрість і виникає, вони можуть довго її приховувати, але забути про ситуацію буде непросто.

1 місце - Лев

Левам важливо бути помітними, успішними та отримувати захоплення від оточення. Тому коли вся увага раптом дістається комусь іншому, представник цього знаку може відчути справжній укол заздрості - особливо якщо конкурент опинився поруч.