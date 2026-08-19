UA / RU
rbc.ua
Последние новости
12:07 Гороскопы
Эти знаки Зодиака не умеют радоваться чужим успехам: кто больше всего завидует
11:16 Тренды
Найди 5 отличий за 30 секунд: дети справятся быстрее взрослых и вот почему
10:17 Полезное
Прекратите покупать удобрения для растений: бесплатный способ их подкормить
09:07 Полезное
Куст зеленый, а цветов нет: как заставить георгины зацвести
08:09 Люди
Одна стала мамой, другая вернулась к эксу: как изменилась жизнь финалисток "Холостяка" с Тереном
07:24 Полезное
Стоит ли хранить хлеб в холодильнике: вся правда о популярном способе
06:07 Гороскопы
Таро-гороскоп на 19 августа: кому стоит рискнуть, а кому лучше подождать
20:04 Гороскопы
Кому повезет с деньгами? Точный гороскоп на завтра для всех знаков Зодиака
19:23 Полезное
Почему горчат огурцы на вашей грядке: главные ошибки, которые вы допускаете и как их исправить
18:43 Тренды
"Холостяк", "Україна має талант" и любимые сериалы: когда выйдут главные премьеры осени
Все новости
Главная Гороскопы Эти знаки Зодиака не умеют радоваться чужим успехам: кто больше всего завидует
Гороскопы 19 августа 2026 · 12:07

Эти знаки Зодиака не умеют радоваться чужим успехам: кто больше всего завидует

Некоторые из них могут искренне улыбаться, но внутри воспринимать чужую победу болезненно
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Эти знаки Зодиака не умеют радоваться чужим успехам: кто больше всего завидует

Какие знаки Зодиака чаще всего завидуют другим (фото: Magnific)

Чужие достижения могут вызывать разные эмоции - от искренней радости до внутреннего раздражения. Астрологи назвали знаки Зодиака, которые чаще всего сравнивают себя с другими.

Styler рассказывает, кому труднее всего спокойно воспринимать чужие победы.

12 место - Водолей

Водолеи обычно настолько заняты собственными идеями и планами, что им просто некогда постоянно сравнивать себя с другими. Чужой успех они скорее воспримут как повод для вдохновения, чем причину для зависти.

11 место - Стрелец

Стрельцы любят свободу и не слишком озабочены тем, кто чего достиг. Они могут искренне порадоваться за знакомого, а если возникнет зависть, то обычно быстро проходит.

10 место - Рыбы

Рыбы могут болезненно реагировать на ситуации, когда кому-то достается то, о чем они сами давно мечтают. Однако чаще они переживают это внутри себя, чем демонстрируют негатив к человеку.

9 место - Овен

Овны не столько завидуют, сколько воспринимают чужие победы как вызов. Увидев более успешного соперника, представитель этого знака может подумать: "А я чем хуже?" - и взяться доказывать собственное преимущество.

8 место - Весы

Весы могут начать сравнивать себя с другими, особенно когда речь идет о внешности, отношениях или социальном статусе. Впрочем, их зависть обычно скорее похожа на тихое недовольство собой, чем на желание навредить кому-то.

7 место - Рак

Раки очень чувствительны, поэтому чужие успехи иногда заставляют их задумываться о собственной жизни. Если им кажется, что кого любят, ценят или поддерживают больше, чем их, зависть может проявиться особенно остро.

6 место - Близнецы

Близнецы обожают знать, что происходит в жизни других, поэтому невольно могут постоянно себя с кем-то сравнивать. Особенно их затрагивает, когда человек из их окружения вдруг становится популярнее или успешнее.

5 место - Телец

Тельцы ценят комфорт, деньги и красивую жизнь, поэтому чужой материальный успех может их затронуть. Правда, вместо откровенной зависти они чаще просто решают: если кто-то смог, то и они должны получить желаемое.

4 место - Козерог

Козероги очень амбициозны и болезненно воспринимают ситуации, когда кто-то опережает его в карьере или достижениях. Они редко признаются в зависти, но чужой успех вполне может стать для них дополнительной мотивацией еще больше.

3 место - Дева

Девы имеют склонность к детальному анализу - в том числе и чужой жизни. Они могут замечать то, что есть у других, и думать, почему этого до сих пор нет у них, хотя при этом внешне будут оставаться абсолютно спокойными.

2 место - Скорпион

Скорпионы не любят чувствовать себя вторыми и очень остро реагируют на превосходящих их людей. Если зависть и возникает, они могут долго скрывать ее, но забыть о ситуации будет непросто.

1 место - Лев

Львам важно быть заметными, успешными и получать восхищение от окружающих. Поэтому когда все внимание вдруг достается кому-то другому, представитель этого знака может ощутить настоящий укол зависти - особенно если конкурент оказался рядом.

Ранее Styler рассказывал таро-гороскоп на 19 августа для всех знаков Зодиака.

Теги: Гороскоп Знаки Зодиака Астрология
Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями
FB TG X VB
ТОП Археологи сделали открытие, которое меняет представление о древних захоронениях: что они нашли Тренды Археологи сделали открытие, которое меняет представление о древних захоронениях: что они нашли
"Холостяк", "Україна має талант" и любимые сериалы: когда выйдут главные премьеры осени
"Холостяк", "Україна має талант" и любимые сериалы: когда выйдут главные премьеры осени Тренды
Не выбрасывайте овощи: метод "картотеки", который навсегда изменит ваш подход к продуктам
Не выбрасывайте овощи: метод "картотеки", который навсегда изменит ваш подход к продуктам Полезное
Больше интересного
Одна стала мамой, другая вернулась к эксу: как изменилась жизнь финалисток "Холостяка" с Тереном Одна стала мамой, другая вернулась к эксу: как изменилась жизнь финалисток "Холостяка" с Тереном Наталия Крижановская · 19 августа 2026, 08:09
Куст зеленый, а цветов нет: как заставить георгины зацвести Куст зеленый, а цветов нет: как заставить георгины зацвести Людмила Жукова · 19 августа 2026, 09:07
Стоит ли хранить хлеб в холодильнике: вся правда о популярном способе Стоит ли хранить хлеб в холодильнике: вся правда о популярном способе Катерина Собкова · 19 августа 2026, 07:24
Найди 5 отличий за 30 секунд: дети справятся быстрее взрослых и вот почему Найди 5 отличий за 30 секунд: дети справятся быстрее взрослых и вот почему Людмила Жукова · 19 августа 2026, 11:16