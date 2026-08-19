Таро-гороскоп на 19 августа: кому стоит рискнуть, а кому лучше подождать

Карты Таро помогают взглянуть на день под другим углом и направить внимание на важные сигналы. 19 августа для кого-то может стать временем новых возможностей, а для других - поводом притормозить.
Styler рассказывает, что советуют карты Таро каждому знаку Зодиака в среду.
Овен
Карта Таро: Десятка Пентаклей
19 августа может принести Овнам чувство стабильности и уверенности в завтрашнем дне. День хорошо подходит для семейных дел, финансовых решений и планов, рассчитанных на долгосрочный результат.
Телец
Карта Таро: Тройка Кубков, перевернутая
Тельцам следует быть осторожными с компаниями и лишними разговорами - не все, что обсуждают вокруг, следует воспринимать серьезно. Возможны недоразумения с друзьями или ощущение, что вас не совсем правильно поняли.
Близнецы
Карта Таро: Восьмерка Кубков, перевернутая
Близнецам может быть сложно отпустить ситуацию или человека, уже оставшегося в прошлом. 19 августа стоит честно спросить себя, действительно ли вы хотите вернуться туда или просто боитесь сделать шаг вперед.
Рак
Карта Таро: Четверка жезлов
Раков ждет теплый день, связанный с домом, близкими людьми или приятным событием. Карта советует не откладывать моменты радости - позвольте себе отдохнуть и насладиться тем, что уже удалось сотворить.
Лев
Карта Таро: Иерофант, перевернутая
Львам 19 августа захочется нарушить привычные правила и сделать все по-своему. Это хороший момент, чтобы отказаться от чужих ожиданий, но не стоит намеренно провоцировать конфликты только ради свободы.
Дева
Карта Таро: Солнце
Для Дев это одна из самых приятных карт дня: Солнце обещает ясность, хорошее настроение и уверенность в собственных силах. То, что раньше казалось сложным, 19 августа может наконец-то стать понятным.
Весы
Карта Таро: Паж Пентаклей
Весам следует обратить внимание на новую возможность, связанную с работой, обучением или деньгами. Даже небольшое предложение может впоследствии превратиться в нечто гораздо большее, если отнестись к нему серьезно.
Скорпион
Карта Таро: Дурак
Скорпионам карта советует не бояться нового и позволить себе выйти за рамки привычного сценария. 19 августа может появиться шанс начать что-то с чистого листа, но важно не путать смелость с необдуманным риском.
Стрелец
Карта Таро: Рыцарь Пентаклей
Стрельцам не стоит торопиться: в этот день лучший результат принесет последовательность, а не резкие решения. Двигайтесь маленькими шагами, особенно в финансах и работе, - так вы приблизитесь к нужной цели.
Козерог
Карта Таро: Отшельник
Козероги могут захотеть уединиться и разобраться в собственных мыслях. 19 августа не обязательно быть постоянно на связи - пауза поможет увидеть ответ на давно не дающий покоя вопрос.
Водолей
Карта Таро: Двойка Кубков, перевернутая
В отношениях Водолеев возможны холод, обиды или ощущение, что партнер не слышит их подлинных потребностей. Не торопитесь делать окончательные выводы - откровенный разговор может показать, где именно возникла проблема.
Рыбы
Карта Таро: Влюбленные
Рыбам 19 августа придется сделать выбор, который может относиться к любви, партнерству или важному жизненному решению. Карта советует слушать не только эмоции, но и собственные ценности - правильный путь должен быть честным для вас.
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