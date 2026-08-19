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Гороскопы 19 августа 2026 · 06:07

Таро-гороскоп на 19 августа: кому стоит рискнуть, а кому лучше подождать

В этот день спешка может сыграть против некоторых знаков Зодиака
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Таро-гороскоп на 19 августа: кому стоит рискнуть, а кому лучше подождать

Гороскоп Таро на 19 августа для всех знаков Зодиака (фото: Magnific)

Карты Таро помогают взглянуть на день под другим углом и направить внимание на важные сигналы. 19 августа для кого-то может стать временем новых возможностей, а для других - поводом притормозить.

Styler рассказывает, что советуют карты Таро каждому знаку Зодиака в среду.

Овен

Карта Таро: Десятка Пентаклей

19 августа может принести Овнам чувство стабильности и уверенности в завтрашнем дне. День хорошо подходит для семейных дел, финансовых решений и планов, рассчитанных на долгосрочный результат.

Телец

Карта Таро: Тройка Кубков, перевернутая

Тельцам следует быть осторожными с компаниями и лишними разговорами - не все, что обсуждают вокруг, следует воспринимать серьезно. Возможны недоразумения с друзьями или ощущение, что вас не совсем правильно поняли.

Близнецы

Карта Таро: Восьмерка Кубков, перевернутая

Близнецам может быть сложно отпустить ситуацию или человека, уже оставшегося в прошлом. 19 августа стоит честно спросить себя, действительно ли вы хотите вернуться туда или просто боитесь сделать шаг вперед.

Рак

Карта Таро: Четверка жезлов

Раков ждет теплый день, связанный с домом, близкими людьми или приятным событием. Карта советует не откладывать моменты радости - позвольте себе отдохнуть и насладиться тем, что уже удалось сотворить.

Лев

Карта Таро: Иерофант, перевернутая

Львам 19 августа захочется нарушить привычные правила и сделать все по-своему. Это хороший момент, чтобы отказаться от чужих ожиданий, но не стоит намеренно провоцировать конфликты только ради свободы.

Дева

Карта Таро: Солнце

Для Дев это одна из самых приятных карт дня: Солнце обещает ясность, хорошее настроение и уверенность в собственных силах. То, что раньше казалось сложным, 19 августа может наконец-то стать понятным.

Весы

Карта Таро: Паж Пентаклей

Весам следует обратить внимание на новую возможность, связанную с работой, обучением или деньгами. Даже небольшое предложение может впоследствии превратиться в нечто гораздо большее, если отнестись к нему серьезно.

Скорпион

Карта Таро: Дурак

Скорпионам карта советует не бояться нового и позволить себе выйти за рамки привычного сценария. 19 августа может появиться шанс начать что-то с чистого листа, но важно не путать смелость с необдуманным риском.

Стрелец

Карта Таро: Рыцарь Пентаклей

Стрельцам не стоит торопиться: в этот день лучший результат принесет последовательность, а не резкие решения. Двигайтесь маленькими шагами, особенно в финансах и работе, - так вы приблизитесь к нужной цели.

Козерог

Карта Таро: Отшельник

Козероги могут захотеть уединиться и разобраться в собственных мыслях. 19 августа не обязательно быть постоянно на связи - пауза поможет увидеть ответ на давно не дающий покоя вопрос.

Водолей

Карта Таро: Двойка Кубков, перевернутая

В отношениях Водолеев возможны холод, обиды или ощущение, что партнер не слышит их подлинных потребностей. Не торопитесь делать окончательные выводы - откровенный разговор может показать, где именно возникла проблема.

Рыбы

Карта Таро: Влюбленные

Рыбам 19 августа придется сделать выбор, который может относиться к любви, партнерству или важному жизненному решению. Карта советует слушать не только эмоции, но и собственные ценности - правильный путь должен быть честным для вас.

Также Styler рассказывал о самых сложных днях с 17 по 23 августа.

Теги: Гороскоп Таро Гороскоп Знаки Зодиака Астрология
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