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Смачно 20 серпня 2026 · 10:09

Розметуть зі столу першою: з цим маринадом скумбрія буде, як червона риба

Секретний пряний маринад для скумбрії, який перетворює її на справжній делікатес
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Розметуть зі столу першою: з цим маринадом скумбрія буде, як червона риба

Рецепт смачної скумбрії (фото: Консервація та Кулінарія)

Червона риба на святковому столі - це класика, але ціни на неї часто кусаються. Проте досвідчені кулінари знають геніальний трюк: звичайну доступну скумбрію можна замаринувати так, що за ніжністю текстури та багатством смаку вона нічим не поступатиметься елітному лососю чи форелі.

Як приготувати скумбрію в маринаді, яку розметуть за хвилини, розповідає Styler з посиланням на допис в Консервація та Кулінарія.

В чому секрет страви

Увесь секрет криється у правильному балансі прянощів (гвоздики та коріандру) і м'якій дії яблучного оцту, який робить рибне м'ясо неймовірно танучим.

Що знадобиться для страви

Основні інгредієнти:

  • скумбрія (попередньо розморожена) - 2 шт.;
  • цибуля ріпчаста - за смаком (чим більше, тим смачніше).
  • Для секретного маринаду:
  • вода - 250 мл;
  • яблучний оцет - 2,5 ст. л.;
  • соняшникова олія - 2 ст. л.;
  • сіль - 2 ч. л.;
  • цукор - 0,5 ч. л.;
  • гвоздика - 6 бутонів;
  • перець чорний горошком та насіння коріандру - по одній щіпці;
  • перець духмяний мелений - 1/3 ч. л.

Покроковий процес приготування

Злегка розморожену скумбрію (так її набагато легше різати рівними шматками) ретельно почистіть. Обов'язково видаліть чорну плівку всередині черевця, адже вона може давати гіркоту. Наріжте тушку на порційні шматочки.

У невеликій каструлі або сотейнику закип'ятіть воду. Додайте сіль, цукор, олію та всі підготовлені спеції. Прокип'ятіть цю суміш на слабкому вогні рівно 1 хвилину, щоб прянощі розкрили свій аромат.

Зніміть каструлю з плити, влийте яблучний оцет і залиште маринад холонути. Тим часом наріжте цибулю тонкими півкільцями.

У глибоку скляну, пластикову або емальовану ємність щільно викладіть шматочки риби, чергуючи їх із шарами нарізаної цибулі.

Залийте рибу з цибулею повністю охолодженим маринадом. Накрийте ємність кришкою і поставте в холодильник. Рівно через добу ваша ідеальна закуска, яка за смаком нагадує елітну червону рибу, буде готова до подачі на стіл.

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Теги: Рецепти
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