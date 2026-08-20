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Вкусно 20 августа 2026 · 10:09

Разметут со стола первой: с этим маринадом скумбрия будет, как красная рыба

Секретный пряный маринад для скумбрии, превращающий ее в настоящий деликатес
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Разметут со стола первой: с этим маринадом скумбрия будет, как красная рыба

Рецепт вкусной скумбрии (фото: Консервация и Кулинария)

Красная рыба на праздничном столе - это классика, но цены на нее часто кусаются. Однако опытные кулинары знают гениальный трюк: обычную доступную скумбрию можно замариновать так, что по нежности текстуры и богатству вкуса она ничем не уступит элитному лососю или форели.

Как приготовить скумбрию в маринаде, которую разметут через минуты, рассказывает Styler со ссылкой на пост в Консервация и Кулинария.

В чем секрет блюда

Весь секрет кроется в правильном балансе пряностей (гвоздики и кориандра) и мягком действии яблочного уксуса, делающего рыбное мясо невероятно тающим.

Что понадобится для блюда

Основные ингредиенты:

  • скумбрия (предварительно размороженная) - 2 шт.;
  • лук репчатый - по вкусу (чем больше, тем вкуснее).
  • Для секретного маринада:
  • вода - 250 мл;
  • яблочный уксус - 2,5 ст. л.;
  • подсолнечное масло - 2 ст. л.;
  • соль - 2 ч. л.;
  • сахар - 0,5 ч. л.;
  • гвоздика - 6 бутонов;
  • перец черный горошком и семена кориандра - по одной щепотке;
  • перец душистый молотый - 1/3 ч. л.

Пошаговый процесс приготовления

Слегка размороженную скумбрию (так ее гораздо легче резать ровными кусками) тщательно почистите. Обязательно удалите черную пленку внутри брюшка, ведь она может давать горечь. Нарежьте тушку на порционные кусочки.

В небольшой кастрюле или сотейнике вскипятите воду. Добавьте соль, сахар, растительное масло и все подготовленные специи. Прокипятите эту смесь на слабом огне ровно 1 минуту, чтобы пряности раскрыли свой аромат.

Снимите кастрюлю с плиты, влейте яблочный уксус и оставьте маринад остыть. Тем временем нарежьте лук тонкими полукольцами.

В глубокую стеклянную, пластиковую или эмалированную емкость плотно выложите кусочки рыбы, чередуя их со слоями нарезанного лука.

Залейте рыбу с луком полностью охлажденным маринадом. Накройте емкость крышкой и поставьте в холодильник. Ровно через сутки ваша идеальная закуска, по вкусу напоминающая красную элитную рыбу, будет готова к подаче на стол.

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Теги: Рецепты
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