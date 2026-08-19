Повний гаманець чи романтика? Точний гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 20 серпня

20 серпня пройде під знаком аналітики та пошуку нестандартних рішень. Астрологи попереджають: загальний емоційний фон може бути дещо нестабільним. Для багатьох знаків цей день несе ризики дрібних травм, фінансової плутанини або побутових поломок, тому головне правило четверга - зберігати пильність та не ухвалювати поспішних рішень.

Про точний прогноз для всіх знаків Зодіаку, розповідає Styler з посиланняп на Thekit.

Короткий прогноз для кожного знака Зодіаку

Овен: Вас переповнюватимуть потужні ідеї щодо самовдосконалення. Проте день несе підвищений ризик травматизму - будьте вкрай обережні в діях та словах.

Телець: Фінансова сфера під загрозою. Сьогодні легко стати жертвою обману, зробити імпульсивну покупку або зіткнутися з непередбачуваними витратами. Ретельно перевіряйте свої активи.

Близнюки: Ви відчуєте гостре бажання допомогти друзям. День обіцяє раптові сюрпризи - будьте готові швидко адаптуватися до змін.

Рак: Перфекціонізм змусить вас шукати способи покращити здоров'я чи робочі процеси. Однак несподівана подія може різко змінити ваші плани на вечір.

Лев: Чудовий день для творчості та романтики. Проте хтось із друзів може вас неприємно здивувати. Також астрологи радять пильніше стежити за дітьми через ризик травм.

Діва: Домашня рутина може перерватися раптовою поломкою техніки. Категорично не рекомендується ухвалювати рішення щодо спільних фінансів чи майна - інформація може бути викривленою.

Терези: Ваше почуття прекрасного загострене, що робить день ідеальним для шопінгу та романтичних зустрічей. Але не втрачайте пильності на дорозі.

Скорпіон: Бережіть свої речі та гаманець. Існує високий ризик втрат, крадіжок, пошкодження майна або фінансового обману. Не піддавайтеся на раптові напади щедрості.

Стрілець: Складний танець Місяця з іншими планетами пробудить у вас ідеалізм та глибоке співчуття до партнерів. Вечір обіцяє принести відчуття перемоги.

Козеріг: Найкомфортніше ви почуватиметеся, працюючи наодинці або "за лаштунками". Будьте реалістами у спілкуванні з родичами та уважно стежте за безпекою домашніх улюбленців.

Водолій: На перший план вийдуть дружні зв'язки, але саме в цій сфері можливі абсолютно непередбачувані події. Також є шанс зустріти дуже неординарну особистість.

Риби: Сьогодні ви опинитеся в центрі уваги та захоплення оточуючих. Насолоджуйтесь цим, але будьте готові до раптових новин, пов'язаних із домом чи сім'єю.