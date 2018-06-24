"Перебував у кризі": суд "пробачив" священику з Ватикану страшний гріх

Спочатку чоловікові "світив" пристойний термін

Один із судів Ватикану засудив колишнього дипломата Карло Капелу до п'яти років позбавлення волі через страшний гріх. Про це повідомляє AP.

"Трибунал Ватикану засудив колишнього дипломата Святого престолу і засудив його до 5 років тюремного ув'язнення за зберігання та розповсюдження "полунички" за участю дітей в ході першого судового процесу у Ватикані", - йдеться в повідомленні.

Однак пізніше суд вирішив "пробачити" страшний гріх священнослужителю, оскільки той розкаявся.

"Капела звернувся з проханням щодо пом'якшення вироку, сказавши, що епізод був просто "кризою" священичого покликання, яке він любив і хотів би продовжити. Священнослужитель пояснив свої дії тим, що перебував в кризі через переведення у Вашингтон, в результаті чого йому призначили штраф у п'ять тисяч євро", - підкреслюється в тексті повідомлення.

Нагадаємо, розгніваний священик дав дитині ляпаса під час хрещення. Інцидент імовірно стався у Франції, так як священнослужитель розмовляв французькою мовою.

Нещодавно в мережу потрапив відеозапис, на якому чітко видно, як служитель церкви дає ляпаса плачучої дитини. Видно, що священик явно вийшов з себе. Шоковані батьки спробували вирвати дитину з рук служителів. Це їм вдалося не відразу.

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