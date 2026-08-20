"Буду обузой": Нина Набока объяснила, почему отказалась от планов мобилизоваться в армию

Об этом актриса театра и кино подробнее рассказала в эксклюзивном интервью для Wave РБК-Украина .

Стремление помогать войску

В начале полномасштабного вторжения артистка неоднократно задумывалась над тем, как могла бы быть полезна украинским военным. По понятным причинам о боевой службе речь не шла - Набока рассматривала именно тыловые задачи, среди которых помощь армии по бытовым делам.

В частности, актриса представляла, что могла бы брать на себя обычные, но необходимые ежедневные дела - готовить для военных и стирать их вещи.

"Думала стирать буду что-то ребятам, кушать варить", - призналась она.

Пошла бы актриса служить сейчас?

Через несколько лет после начала полномасштабной войны России с Украиной народная артистка признается, если бы не почтенные годы, обязательно присоединилась бы к войску и сейчас.

Нина Набока (фото: Wave РБК-Украина)

В то же время состоянием Набока реально оценивает свои физические возможности и откровенно говорит, что состояние здоровья уже не позволило бы ей полноценно справиться с такой нагрузкой. Нина отметила, что не желает стать дополнительной ответственностью для военных.

"Скорее всего, так, если бы я была моложе. Сейчас уже нет у меня здоровья для этого, я не вытяну. Я буду для ребят обузой", - объяснила актриса свою позицию.