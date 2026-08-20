"Буду обузой": Нина Набока объяснила, почему отказалась от планов мобилизоваться в армию

Народная артистка Украины Нина Набока призналась, что в начале полномасштабного вторжения думала о мобилизации. Звезда популярного сериала "Спіймати Кайдаша" вполне серьезно рассматривала возможность работать на тыловых должностях, активно помогая таким образом военным.
Об этом актриса театра и кино подробнее рассказала в эксклюзивном интервью для Wave РБК-Украина.
Стремление помогать войску
В начале полномасштабного вторжения артистка неоднократно задумывалась над тем, как могла бы быть полезна украинским военным. По понятным причинам о боевой службе речь не шла - Набока рассматривала именно тыловые задачи, среди которых помощь армии по бытовым делам.
В частности, актриса представляла, что могла бы брать на себя обычные, но необходимые ежедневные дела - готовить для военных и стирать их вещи.
"Думала стирать буду что-то ребятам, кушать варить", - призналась она.
Пошла бы актриса служить сейчас?
Через несколько лет после начала полномасштабной войны России с Украиной народная артистка признается, если бы не почтенные годы, обязательно присоединилась бы к войску и сейчас.
Нина Набока (фото: Wave РБК-Украина)
В то же время состоянием Набока реально оценивает свои физические возможности и откровенно говорит, что состояние здоровья уже не позволило бы ей полноценно справиться с такой нагрузкой. Нина отметила, что не желает стать дополнительной ответственностью для военных.
"Скорее всего, так, если бы я была моложе. Сейчас уже нет у меня здоровья для этого, я не вытяну. Я буду для ребят обузой", - объяснила актриса свою позицию.
Напомним, как ранее мы рассказывали о позиции народной артистки Нины Набоки по поводу бронирования актеров во время войны в Украине.