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Главная Люди "Буду обузой": Нина Набока объяснила, почему отказалась от планов мобилизоваться в армию
Люди 20 августа 2026 · 19:28

"Буду обузой": Нина Набока объяснила, почему отказалась от планов мобилизоваться в армию

Артистка поделилась своими планами в начале полномасштабного вторжения России
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
"Буду обузой": Нина Набока объяснила, почему отказалась от планов мобилизоваться в армию

Народная артистка Украины Нина Набока (фото: Wave РБК-Украина)

Народная артистка Украины Нина Набока призналась, что в начале полномасштабного вторжения думала о мобилизации. Звезда популярного сериала "Спіймати Кайдаша" вполне серьезно рассматривала возможность работать на тыловых должностях, активно помогая таким образом военным.

Об этом актриса театра и кино подробнее рассказала в эксклюзивном интервью для Wave РБК-Украина.

Стремление помогать войску

В начале полномасштабного вторжения артистка неоднократно задумывалась над тем, как могла бы быть полезна украинским военным. По понятным причинам о боевой службе речь не шла - Набока рассматривала именно тыловые задачи, среди которых помощь армии по бытовым делам.

В частности, актриса представляла, что могла бы брать на себя обычные, но необходимые ежедневные дела - готовить для военных и стирать их вещи.

"Думала стирать буду что-то ребятам, кушать варить", - призналась она.

Пошла бы актриса служить сейчас?

Через несколько лет после начала полномасштабной войны России с Украиной народная артистка признается, если бы не почтенные годы, обязательно присоединилась бы к войску и сейчас.

&quot;Буду обузой&quot;: Нина Набока объяснила, почему отказалась от планов мобилизоваться в армиюНина Набока (фото: Wave РБК-Украина)

В то же время состоянием Набока реально оценивает свои физические возможности и откровенно говорит, что состояние здоровья уже не позволило бы ей полноценно справиться с такой нагрузкой. Нина отметила, что не желает стать дополнительной ответственностью для военных.

"Скорее всего, так, если бы я была моложе. Сейчас уже нет у меня здоровья для этого, я не вытяну. Я буду для ребят обузой", - объяснила актриса свою позицию.

Напомним, как ранее мы рассказывали о позиции народной артистки Нины Набоки по поводу бронирования актеров во время войны в Украине.

Теги: Новости шоу-бизнеса Шоу-бизнес Звезды шоу-бизнеса Мобилизация в Украине Актриса Люди Звёзды
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