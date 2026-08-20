"Должна воевать!" Нина Набока резко высказалась о забронированных артистах

Актриса и звезда сериала "Поймать Кайдаша" Нина Набока высказалась о бронировании представителей культуры и рассказала, почему, по ее мнению, даже не находящиеся на фронте люди должны чувствовать свою ответственность за совместную борьбу.

"Жизнь не должна перестать существовать"

По словам артистки, бронирование актеров само по себе не проблема. По ее мнению, во время войны страна должна продолжать работу, а представители культуры - выполнять свою профессиональную роль.

"Вы знаете, я нормально отношусь к броне. Нормально, потому что кому-то надо работать и налоги платить, и все надо делать. Жизнь не должна перестать существовать", - пояснила она.

В то же время Набоку возмущает, когда остающиеся в тылу люди публично демонстрируют беззаботный отдых. Особенно остро она воспринимает это из-за военных, находящихся в этот момент на фронте.

"Это когда война, прямо буквально половина войны прошла, а они показывают это. Это же ребята видят! Я пишу: "Ребята, вы куда эти мышцы натренировали? На Путина пойдете, что ли?" - рассказывает Нина.

Нина Набока (фото: Wave РБК-Украина)

Звезда украинского телевидения и театра отмечает, что для нее крайне важно не только то, где человек находится физически, но и то, как он ведет себя и помогает ли военным.

"Это надо показывать? А сидит мальчик, в 19 лет пошел на войну и погибает там в окопах, в грязи, понимаешь?" - возмущается она.

"Мы все воюем"

Актриса убеждена: поддерживать военных можно даже с тыла. Она призывает не тратить все деньги на обычные развлечения, а часть все же направлять на помощь защитникам.

"Мы все воюем. Я не в окопах, но я должна воевать. Не пропей на кофе, а брось туда двадцатку, ребятам помоги! Не прогуляй ее вечером в баре, понимаешь, а пошли ребятам!" - подчеркивает свою позицию артистка.

По мнению Набоки, самая плохая ситуация возникает тогда, когда часть общества продолжает жить так, будто войны нет.

"Вот что одни воюют, а другие гуляют - это страшное. Мы все воюем, у нас у всех война, мы на фронте. Вот мы сидим с тобой здесь - мы на фронте. Не может быть так", - резюмировала Нина.