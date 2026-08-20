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Люди 20 серпня 2026 · 18:44

"Повинна воювати!" Ніна Набока різко висловилася про заброньованих артистів

Артистка пояснила своє ставлення до бронювання акторів
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
"Повинна воювати!" Ніна Набока різко висловилася про заброньованих артистів

Народна артистка України Ніна Набока (фото: Wave РБК-Україна)

Акторка та зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Ніна Набока висловилася про бронювання представників культури та розповіла, чому, на її думку, навіть люди, які не перебувають на фронті, мають відчувати свою відповідальність за спільну боротьбу.

Про це народна артистка України розповіла в ексклюзивному інтервʼю для Wave РБК-Україна.

"Життя не повинно перестати існувати"

За словами артистки, бронювання акторів саме по собі не є проблемою. На її думку, під час війни країна має продовжувати працювати, а представники культури - виконувати свою професійну роль.

"Ви знаєте, я нормально ставлюся до броні. Нормально, тому що комусь треба працювати і податки платити, і все треба робити. Життя не повинно перестати існувати", - пояснила вона.

Водночас Набоку обурює, коли люди, які залишаються в тилу, публічно демонструють безтурботний відпочинок. Особливо гостро вона сприймає це через військових, які перебувають у цей момент на фронті.

"Це коли війна, прям буквально половина війни пройшла, а вони показують це. Це ж хлопці бачать! Я пишу: "Хлопці, ви куди ці м'язи натренували? На Путіна підете, чи що?" - розповідає Ніна.

&quot;Повинна воювати!&quot; Ніна Набока різко висловилася про заброньованих артистівНіна Набока (фото: Wave РБК-Україна)

Зірка українського телебачення та театру наголошує, що для неї важливо не лише те, де людина перебуває фізично, а й те, як вона поводиться та чи допомагає військовим.

"Це треба показувати? А сидить хлопчик, у 19 років пішов на війну і гине там в окопах, у багнюці, розумієш?" - обурюється вона.

"Ми всі воюємо"

Акторка переконана: підтримувати військових можна навіть із тилу. Вона закликає не витрачати всі гроші на повсякденні розваги, а частину все ж спрямовувати на допомогу захисникам.

"Ми всі воюємо. Я не в окопах, але я повинна воювати. Не пропий на каву, а кинь туди двадцятку, хлопцям допоможи! Не прогуляй її увечері в барі, розумієш, а пошли хлопцям!" - наголошує на своїй позиції артистка.

На думку Набоки, найгірша ситуація виникає тоді, коли частина суспільства продовжує жити так, ніби війни немає.

"Оце, що одні воюють, а другі гуляють - оце страшне. Ми всі воюємо, у нас у всіх війна, ми на фронті. От ми сидимо з тобою тут - ми на фронті. Не може бути так", - резюмувала Ніна.

Нагадаємо, як раніше український актор В'ячеслав Довженко поділився цікавими фактами про спільну з коханою роботу над новим серіалом.

Теги: Новини шоу-бізнесу Шоу-бізнес Зірки шоу-бізнесу Акторка Люди Зірки Інтерв'ю
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