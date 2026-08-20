Як легко відмити жир з кухонної шафи: 5 дієвих лайфхаків, які спростять прибирання

На кухонних шафах жир часто накопичується непомітно, особливо біля плити. Ці прості домашні способи допоможуть очистити поверхні без виснажливого кількагодинного відтирання.

Styler розповідає, як швидко відмити жир з кухонних шаф за допомогою простих засобів, які знайдуться вдома.

Гаряча вода + засіб для посуду

Це найпростіший варіант для свіжого або не дуже старого жиру.

У теплій воді розведіть кілька крапель засобу для миття посуду. Змочіть м'яку губку, добре відіжміть її та протріть фасади.

Якщо наліт уже липкий, залиште розчин на поверхні на кілька хвилин, а потім витріть чистою вологою губкою. Після цього шафу обов'язково витріть насухо.

Сода

Для більш стійкого забруднення можна зробити густу пасту із соди та невеликої кількості води.

Нанесіть її на жирну пляму, але не тріть одразу. Залиште на 5-10 хвилин, після чого акуратно приберіть м'якою губкою.

Важливо: спочатку перевірте спосіб на непомітній ділянці. Абразивна сода може пошкодити деякі глянцеві та делікатні покриття.

Оцет - для окремих поверхонь

Розчин води та столового оцту може допомогти впоратися з жирним нальотом, особливо на стійких поверхнях.

Змішайте їх у приблизно рівних пропорціях, нанесіть на губку, а не безпосередньо на шафу, і протріть забруднення.

Не використовуйте оцет на натуральному камені та покриттях, чутливих до кислот.

Пар

Якщо жирний наліт старий і вже затвердів, його спочатку потрібно розм'якшити.

Допомогти може гаряча пара. Потримайте парову насадку на невеликій відстані від забрудненої ділянки, після чого одразу витріть розм'якшений жир м'якою серветкою.

Перед використанням переконайтеся, що матеріал фасаду переносить вологу та нагрівання.

Меламінова губка

Її можна використовувати для стійких слідів на міцних поверхнях, але дуже обережно.

Меламінова губка працює як мікроабразив, тому на глянцевому, лакованому або делікатному покритті може залишити матову пляму чи подряпини.

Спочатку протестуйте її на непомітній ділянці й не натискайте сильно.

Маленький секрет

Найкраще жир відмивається, коли його не намагаються відразу відтерти насухо.

Спочатку розм'якшіть наліт теплою водою або відповідним засобом, дайте йому кілька хвилин подіяти- і тільки після цього протирайте поверхню.

Так прибирання буде значно швидшим, а ризик пошкодити фасади - меншим.