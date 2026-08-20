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Главная Гороскопы Много паутины в доме: к добру или к беде? Во что верили наши предки
Гороскопы 20 августа 2026 · 15:01

Много паутины в доме: к добру или к беде? Во что верили наши предки

Паутину в доме наши предки воспринимали не просто как признак, что в помещении давно не убирались
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Много паутины в доме: к добру или к беде? Во что верили наши предки

Узнайте, что о паутине в доме говорили наши бабушки и дедушки (фото: magnific.com)

В современном доме паутина чаще всего означает одно - пора пройтись по углам с веником. А вот в народных верованиях к паукам и их сеткам относились гораздо внимательнее.

Styler рассказывает, что означала паутина в доме по народным приметам и почему ее не спешили убирать.

К деньгам и достатку

Поселившегося в доме паука во многих народных верованиях считали хорошим знаком. Его появление могло ассоциироваться с обилием, приятными новостями или переменами к лучшему.

Особое значение имела паутина, замечаемая в укромном углу, у окна или над дверью. Считалось, что она будто бы "задерживает" в доме добро и благополучие.

Поэтому паутину не всегда убирали сразу, а паука старались не убивать.

Паук спустился - ждите новостей

Отдельные приметы касались не самой паутины, а поведения ее хозяина.

Если паук спускался на паутине прямо перед человеком, это могли воспринимать как знак будущего известия или встречи. Движение паука вверх трактовали как благоприятный знак, а появление паука на одежде могли увязывать с финансовой удачей.

Конечно, эти трактовки отличались в зависимости от местности и конкретной традиции.

А если паутины стало очень много?

Наши предки могли объяснять это не только приметами. Паутина буквально показывала, что в доме достаточно мелких насекомых, которыми питаются пауки.

Поэтому большое количество паутины могло быть обычным признаком условий в помещении.

В народных верованиях, однако, ее появление не обязательно считалось плохим.

Напротив – паук в доме часто воспринимался как своеобразный "житель", которого лучше не трогать без надобности.

Самые распространенные народные толкования:

  • У окна - к новостям, гостям или изменениям, которые придут издалека;
  • Над дверью - считалось хорошим знаком для дома/паука в этом месте старались не трогать;
  • В углу комнаты - к покою и достатку в доме. Чем дольше паутина оставалась неприкосновенной, тем больше ее связывали со "сохранением" благосостояния;
  • На потолке - могли трактовать как знак будущих перемен или известий;
  • У кровати - в некоторых поверьях паука считали защитником сна, поэтому его не советовали убивать;
  • На кухне - могли связывать с достатком и полным столом;
  • В амбаре или у запасов - вполне логично возникала положительная трактовка: к тому, что в доме будут запасы и еда.

Почему пауков не убивали

К пауку относились осторожно еще и из-за давних представлений о том, что он предохраняет дом от неурядиц.

Поэтому, если нужно было убрать паутину, паука советовали не уничтожать, а осторожно вынести из дома.

Сегодня, конечно, паутина имеет вполне практическое объяснение и не является предвестником будущих событий. Но народные приметы интересны тем, что показывают, как наши предки пытались объяснить обычные явления вокруг себя.

Напомним, как раньше мы объясняли, когда паук в доме предвещает приближение чего-то плохого - что об этом говорили наши бубушки и дедушки.

Теги: Приметы Советы Верование
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