"Буду обузою": Ніна Набока пояснила, чому відмовилася від планів мобілізуватися до війська

Народна артистка України Ніна Набока зізналася, що на початку повномасштабного вторгнення думала про мобілізацію. Зірка популярного телесеріалу "Спіймати Кайдаша" цілком серйозно розглядала можливість працювати на тилових посадах, активно допомагаючи таким чином військовим.

Про це акторка театру та кіно детальніше розповіла в екслюзивному інтерв'ю для Wave РБК-Україна .

Прагнення допомагати війську

На початку повномасштабного вторгнення артистка неодноразово замислювалася над тим, як могла б бути корисною українським військовим. По зрозумілих причинах про бойову службу не йшлося - Набока розглядала саме тилові завдання, серед яких допомога армії у побутових справах.

Зокрема, акторка уявляла, що могла б брати на себе звичайні, але необхідні щоденні справи - готувати для військових та прати їхні речі.

"Думала прати буду щось хлопцям, їсти варити", - зізналася вона.

Чи пішла б акторка служити зараз?

Через кілька років після початку повномасштабної війни Росії з Україною народна артистка зізнається, якби не поважні роки, обов'язково долучилася б до війська й зараз.

Ніна Набока (фото: Wave РБК-Україна)

Водночас станом на сьогоднішній день Набока реально оцінює свої фізичні можливості і відверто говорить, що стан здоров'я вже не дозволив би їй повноцінно впоратися з таким навантаженням. Ніна зазначила, що не хоче стати додатковою відповідальністю для військових.

"Мабуть, так, якби я була молодшою. Зараз уже немає в мене здоров'я для цього, я не витягну. Я буду для хлопців обузою", - пояснила акторка свою позицію.