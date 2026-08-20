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Люди 20 серпня 2026 · 19:28

"Буду обузою": Ніна Набока пояснила, чому відмовилася від планів мобілізуватися до війська

Артистка поділилася своїми планами на початку повномасштабної вторгнення Росії
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
"Буду обузою": Ніна Набока пояснила, чому відмовилася від планів мобілізуватися до війська

Народна артистка України Ніна Набока (фото: Wave РБК-Україна)

Народна артистка України Ніна Набока зізналася, що на початку повномасштабного вторгнення думала про мобілізацію. Зірка популярного телесеріалу "Спіймати Кайдаша" цілком серйозно розглядала можливість працювати на тилових посадах, активно допомагаючи таким чином військовим.

Про це акторка театру та кіно детальніше розповіла в екслюзивному інтерв'ю для Wave РБК-Україна.

Прагнення допомагати війську

На початку повномасштабного вторгнення артистка неодноразово замислювалася над тим, як могла б бути корисною українським військовим. По зрозумілих причинах про бойову службу не йшлося - Набока розглядала саме тилові завдання, серед яких допомога армії у побутових справах.

Зокрема, акторка уявляла, що могла б брати на себе звичайні, але необхідні щоденні справи - готувати для військових та прати їхні речі.

"Думала прати буду щось хлопцям, їсти варити", - зізналася вона.

Чи пішла б акторка служити зараз?

Через кілька років після початку повномасштабної війни Росії з Україною народна артистка зізнається, якби не поважні роки, обов'язково долучилася б до війська й зараз.

&quot;Буду обузою&quot;: Ніна Набока пояснила, чому відмовилася від планів мобілізуватися до військаНіна Набока (фото: Wave РБК-Україна)

Водночас станом на сьогоднішній день Набока реально оцінює свої фізичні можливості і відверто говорить, що стан здоров'я вже не дозволив би їй повноцінно впоратися з таким навантаженням. Ніна зазначила, що не хоче стати додатковою відповідальністю для військових.

"Мабуть, так, якби я була молодшою. Зараз уже немає в мене здоров'я для цього, я не витягну. Я буду для хлопців обузою", - пояснила акторка свою позицію.

Нагадаємо, як раніше ми розповідали про позицію народної артистки Ніни Набоки стосовно бронювання акторів під час війни в України.

Теги: Новини шоу-бізнесу Шоу-бізнес Зірки шоу-бізнесу Мобілізація в Україні Акторка Люди Зірки
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