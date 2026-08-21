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Гороскопы 21 августа 2026 · 06:05

Таро-гороскоп на 21 августа: какой знак Зодиака примет судьбоносное решение

Некоторым знакам следует прислушаться к интуиции - она может подсказать правильный путь
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Таро-гороскоп на 21 августа: какой знак Зодиака примет судьбоносное решение

Гороскоп Таро на 21 августа для каждого знака Зодиака (фото: Magnific)

Карты Таро подсказывают, каким будет 21 августа для всех знаков Зодиака. Кому они обещают приятные изменения, а кому советуют быть особенно осторожными с эмоциями и решениями.

Styler говорит, на что обратить внимание в пятницу.

Овен

Карта Таро: Дурак (перевернутая)

Карта советует Овнам не бросаться в новые дела без плана. Импульсивное решение может принести больше проблем, чем ожидаемой пользы.

Телец

Карта Таро: Рыцарь Пентаклей (перевернутая)

Тельцам может не хватать мотивации или терпения довести начатое до конца. Не разрешайте рутине и усталости заставить вас отложить важное дело.

Близнецы

Карта Таро: Отшельник (перевернутая)

Близнецам сегодня не следует надолго замыкаться в себе. Чрезмерная изоляция может только усугубить сомнения, поэтому полезно поговорить с человеком, которому вы доверяете.

Рак

Карта Таро: Двойка Кубков

Раков ждет теплый день в сфере отношений. Карта обещает взаимопонимание, искренний разговор или приятную встречу с человеком, который вам небезразличен.

Лев

Карта Таро: Влюбленные (перевернутая)

Львам придется разобраться с внутренними сомнениями или непростым выбором. Не принимайте решения только из страха остаться без поддержки - важно честно понять собственные желания.

Дева

Карта Таро: Четверка Кубков

Девы могут испытать эмоциональную усталость или потерять интерес к тому, что раньше радовало. Не отказывайтесь от новых возможностей только потому, что они появились не в той форме, которой вы ожидали.

Весы

Карта Таро: Королева Мечей (перевернутая)

Весам следует следить за словами и не вступать в споры по пустякам. Резкость или необдуманные высказывания сегодня могут испортить вполне спокойные отношения.

Скорпион

Карта Таро: Король Пентаклей

Скорпионы получат шанс ощутить уверенность и стабильность. День хорошо подходит для финансовых вопросов, практических решений и дел, помогающих укрепить ваше положение.

Стрелец

Карта Таро: Пятерка Пентаклей

Стрельцы могут временно ощутить нехватку поддержки, денег или сил. Не оставайтесь с проблемами наедине - помощь может быть ближе, чем кажется.

Козерог

Карта Таро: Шестерка Мечей

Козерогам следует постепенно оставлять позади то, что истощает. День благоприятен для перехода к более спокойному этапу, изменению планов или внутренней перезагрузке.

Водолей

Карта Таро: Королева Кубков (перевернутая)

Водолеям важно не позволить чужим эмоциям завладеть собственным настроением. Старайтесь не брать на себя слишком много чужих переживаний и не принимать решения только под их влиянием.

Рыбы

Карта Таро: Двойка Мечей

Рыбы могут оказаться перед давно откладываемым выбором. Не спешите, но и не скрывайте проблему от себя - ответ станет понятнее, если честно взвесить обе стороны ситуации.

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Теги: Астрология Знаки Зодиака Гороскоп Таро Гороскоп
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