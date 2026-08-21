UA / RU
rbc.ua
Останні новини
06:05 Гороскопи
Таро-гороскоп на 21 серпня: який знак Зодіаку прийме доленосне рішення
20:01 Гороскопи
Кого почує Всесвіт: 4 знаки Зодіаку, життя яких кардинально зміниться 21 серпня
19:28 Люди
"Буду обузою": Ніна Набока пояснила, чому відмовилася від планів мобілізуватися до війська
18:44 Люди
"Повинна воювати!" Ніна Набока різко висловилася про заброньованих артистів
18:10 Люди
"Не буду боротися за копійку": народна артистка Ніна Набока зізналася, чому отримує малу пенсію
17:23 Тренди
Штани за 3 тисячі, а виглядають на 300 гривень: стилістка пояснила, у чому помилка
16:54 Корисне
Як легко відмити жир з кухонної шафи: 5 дієвих лайфхаків, які спростять прибирання
15:42 Смачно
Високі й пухкі, а не "забиті" тістом: що додати у домашні кекси для ідеального результату
15:01 Гороскопи
Багато павутини у хаті: до добра чи до біди? У що вірили наші предки
14:24 Корисне
Як розпізнати зрадника за кілька хвилин: три червоні прапорці у спілкуванні
Всі новини
Головна Гороскопи Таро-гороскоп на 21 серпня: який знак Зодіаку прийме доленосне рішення
Гороскопи 21 серпня 2026 · 06:05

Таро-гороскоп на 21 серпня: який знак Зодіаку прийме доленосне рішення

Деяким знакам варто прислухатися до інтуїції - вона може підказати правильний шлях
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Таро-гороскоп на 21 серпня: який знак Зодіаку прийме доленосне рішення

Гороскоп Таро на 21 серпня для кожного знаку Зодіаку (фото: Magnific)

Карти Таро підказують, яким буде 21 серпня для всіх знаків Зодіаку. Комусь вони обіцяють приємні зміни, а комусь радять бути особливо обережними з емоціями та рішеннями.

Styler розповідає, на що звернути увагу в п’ятницю.

Овен

Карта Таро: Дурень (перевернута)

Карта радить Овнам не кидатися у нові справи без плану. Імпульсивне рішення може принести більше проблем, ніж очікуваної користі.

Телець

Карта Таро: Лицар Пентаклів (перевернута)

Тельцям може бракувати мотивації або терпіння довести розпочате до кінця. Не дозволяйте рутині та втомі змусити вас відкласти важливу справу.

Близнюки

Карта Таро: Відлюдник (перевернута)

Близнюкам сьогодні не варто надовго замикатися в собі. Надмірна ізоляція може лише посилити сумніви, тому корисно поговорити з людиною, якій ви довіряєте.

Рак

Карта Таро: Двійка Кубків

На Раків чекає теплий день у сфері стосунків. Карта обіцяє взаєморозуміння, щиру розмову або приємну зустріч із людиною, яка вам небайдужа.

Лев

Карта Таро: Закохані (перевернута)

Левам доведеться розібратися із внутрішніми сумнівами або непростим вибором. Не приймайте рішення лише через страх залишитися без підтримки - важливо чесно зрозуміти власні бажання.

Діва

Карта Таро: Четвірка Кубків

Діви можуть відчути емоційну втому або втратити інтерес до того, що раніше радувало. Не відмовляйтеся від нових можливостей лише тому, що вони з'явилися не в тій формі, на яку ви очікували.

Терези

Карта Таро: Королева Мечів (перевернута)

Терезам варто стежити за словами та не вступати у суперечки через дрібниці. Різкість або необдумані висловлювання сьогодні можуть зіпсувати навіть цілком спокійні стосунки.

Скорпіон

Карта Таро: Король Пентаклів

Скорпіони отримають шанс відчути впевненість і стабільність. День добре підходить для фінансових питань, практичних рішень та справ, які допомагають зміцнити ваше становище.

Стрілець

Карта Таро: П'ятірка Пентаклів

Стрільці можуть тимчасово відчути нестачу підтримки, грошей або сил. Не залишайтеся з проблемами наодинці - допомога може бути ближчою, ніж здається.

Козоріг

Карта Таро: Шістка Мечів

Козорогам варто поступово залишати позаду те, що виснажує. День сприятливий для переходу до спокійнішого етапу, зміни планів або внутрішнього перезавантаження.

Водолій

Карта Таро: Королева Кубків (перевернута)

Водоліям важливо не дозволити чужим емоціям заволодіти власним настроєм. Намагайтеся не брати на себе забагато чужих переживань і не ухвалювати рішення лише під їхнім впливом.

Риби

Карта Таро: Двійка Мечів

Риби можуть опинитися перед вибором, який давно відкладали. Не поспішайте, але й не ховайте проблему від себе - відповідь стане зрозумілішою, якщо чесно зважити обидві сторони ситуації.

Раніше Styler розповідав, в які дні наші предки боялися давати у борг і чому.

Теги: Астрологія Знаки Зодіаку Гороскоп Таро Гороскоп
Сподобалась стаття? Поділіться нею з друзями
FB TG X VB
ТОП Забудьте про звичайні футболки: 6 простих топів, які зроблять образ набагато цікавішим Тренди Забудьте про звичайні футболки: 6 простих топів, які зроблять образ набагато цікавішим
Позичите - самі залишитеся без грошей: в які дні наші предки боялися давати у борг і чому
Позичите - самі залишитеся без грошей: в які дні наші предки боялися давати у борг і чому Гороскопи
Повний гаманець чи романтика? Точний гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 20 серпня
Повний гаманець чи романтика? Точний гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 20 серпня Гороскопи
Більше цікавого
Загадка, яка сколихнула мережу: секрет чоловіка на вулиці Брукліна майже 90 років тому Загадка, яка сколихнула мережу: секрет чоловіка на вулиці Брукліна майже 90 років тому Людмила Жукова · 20 серпня 2026, 11:41
Ці знаки Зодіаку роками не можуть забути колишніх: хто у топі Ці знаки Зодіаку роками не можуть забути колишніх: хто у топі Катерина Собкова · 20 серпня 2026, 12:01
Розметуть зі столу першою: з цим маринадом скумбрія буде, як червона риба Розметуть зі столу першою: з цим маринадом скумбрія буде, як червона риба Людмила Жукова · 20 серпня 2026, 10:09
Кого почує Всесвіт: 4 знаки Зодіаку, життя яких кардинально зміниться 21 серпня Кого почує Всесвіт: 4 знаки Зодіаку, життя яких кардинально зміниться 21 серпня Людмила Жукова · 20 серпня 2026, 20:01