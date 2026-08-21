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Гороскопы 21 августа 2026 · 12:20

Ревность может разрушить их отношения: какие знаки Зодиака в группе риска

Иногда достаточно одного сообщения от партнера, чтобы запустить настоящую бурю эмоций
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Ревность может разрушить их отношения: какие знаки Зодиака в группе риска

Какие знаки Зодиака расстаются из-за ревности (фото: Getty Images)

Астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых особенно остро реагируют на внимание партнера к другим людям. Поэтому именно ревность может стать для них серьезным испытанием в отношениях.

Styler рассказывает, кому труднее всего справиться с подозрениями.

12 место - Стрелец

Стрельцы не любят, когда любовь напоминает допрос с проверкой телефона и отчетами о каждом шаге. Они сами нуждаются в свободе и поэтому обычно не спешат ограничивать партнера.

11 место - Водолей

Водолей скорее попытается разложить ситуацию по полочкам, чем сразу устроит сцену ревности. Ему важно понять, что на самом деле происходит, а не судить по одной подозрительной детали.

10 место - Весы

Для Весов постоянные ссоры - настоящая головная боль, поэтому они стараются не доводить ситуацию до крайностей. Даже если ревность появилась, представители этого знака чаще будут искать способ восстановить покой в паре.

9 место - Близнецы

Близнецы могут заинтересоваться подозрительной ситуацией, но долго страдать из-за нее им сложно. Новые дела, разговоры и впечатления быстро отвлекают от любовных переживаний.

8 место - Дева

Дева способна заметить изменение в поведении партнера раньше всех. Однако вместо эмоционального скандала она, скорее всего, начнет собирать факты и анализировать каждый пустяк.

7 место - Козерог

Козерог не всегда показывает, что его что-то задело, поэтому его ревность может оставаться незаметной. Если доверие пошатнулось, он это запомнит, хотя открыто демонстрировать свои эмоции не будет торопиться.

6 место - Лев

Львам важно знать, что они занимают особое место в жизни любимого человека. Если партнер вдруг начинает уделять слишком много внимания кому-то другому, у него может проснуться большое чувство собственности.

5 место - Овен

Овен долго ходить вокруг проблемы не будет: если что-то насторожило его, об этом узнает весь дом. Эмоциональная реакция может быть быстрой, но представители этого знака нередко так же быстро отходят после выяснения отношений.

4 место - Рыбы

Рыбы очень тонко чувствуют изменения в поведении любимого человека и могут придать большое значение даже безобидной мелочи. А дальше фантазия способна изобразить такой сценарий, что настоящий сериал отдыхает.

3 место - Телец

Тельцу важно чувствовать почву под ногами, особенно когда речь идет о любви. Если партнер дает повод сомневаться в своей преданности, спокойный, на первый взгляд, Телец может стать очень настойчивым в выяснении правды.

2 место - Рак

Раки сильно привязываются к близким людям, поэтому мнение о возможной потере отношений может быть для них особенно болезненным. Вместо громких сцен они иногда выбирают обиду, молчание и долгие внутренние переживания.

1 место - Скорпион

Скорпиону тяжело мириться с недосказанностью, особенно когда дело касается любви. Если возникает подозрение, он способен внимательно присмотреться к каждой детали - и именно поэтому в нашем рейтинге получает первое место.

Ранее Styler рассказывал о 4 знаках Зодиака, жизнь которых кардинально изменится 21 августа.

Теги: Гороскоп Знаки Зодиака Астрология
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