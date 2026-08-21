UA / RU
rbc.ua
Останні новини
11:53 Тренди
Не додавайте віку своєму образу: 7 стильних способів носити брошки цієї осені
11:15 Корисне
4 тривожні сигнали на початку стосунків, які категорично не можна ігнорувати
09:59 Смачно
Кукурудза в рукаві за 10 хвилин: нереально-смачний рецепт від Ектора Хіменеса-Браво
08:55 Корисне
Секрет для троянд: що обов'язково треба підсипати під кущі наприкінці літа
06:05 Гороскопи
Таро-гороскоп на 21 серпня: який знак Зодіаку прийме доленосне рішення
20:01 Гороскопи
Кого почує Всесвіт: 4 знаки Зодіаку, життя яких кардинально зміниться 21 серпня
19:28 Люди
"Буду обузою": Ніна Набока пояснила, чому відмовилася від планів мобілізуватися до війська
18:44 Люди
"Повинна воювати!" Ніна Набока різко висловилася про заброньованих артистів
18:10 Люди
"Не буду боротися за копійку": народна артистка Ніна Набока зізналася, чому отримує малу пенсію
17:23 Тренди
Штани за 3 тисячі, а виглядають на 300 гривень: стилістка пояснила, у чому помилка
Всі новини
Головна Корисне 4 тривожні сигнали на початку стосунків, які категорично не можна ігнорувати
Корисне 21 серпня 2026 · 11:15

4 тривожні сигнали на початку стосунків, які категорично не можна ігнорувати

Як розпізнати токсичного чоловіка до того, як ви закохаєтеся
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
4 тривожні сигнали на початку стосунків, які категорично не можна ігнорувати

Які сигнали на початку не можна ігнорувати (фото: Getty Images)

Початок стосунків - це завжди період яскравих емоцій та "метеликів у животі". Проте саме в цей час, засліплені закоханістю, ми найчастіше ігноруємо перші тривожні дзвіночки, які згодом перетворюються на серйозні проблеми.

Які особливості поведінки чоловіка на ранніх етапах є чіткими індикаторами того, що поруч із вами опинився ненадійний або навіть токсичний партнер - читайте в матеріалі Styler.

Занадто швидкий розвиток подій

Якщо вже на другому побаченні він зізнається у вічному коханні, планує спільних дітей та називає вас "тією самою єдиною" - це не завжди ознака справжньої романтики.

Часто це маніпулятивна тактика під назвою "любовне бомбардування". Мета такої поведінки - швидко прив'язати вас до себе, змусити втратити пильність і встановити контроль, перш ніж ви встигнете пізнати його справжнього.

Ігнорування ваших кордонів у дрібницях

Найнадійніший тест на повагу - перевірити, як чоловік реагує на ваше слово "ні". Зверніть увагу на дрібні порушення:

  • Ви попросили не телефонувати під час робочої наради, але він дзвонить "просто щоб почути голос".
  • Ви сказали, що не любите певну страву, а він замовляє її зі словами: "Ти просто не куштувала, як її готують тут".
  • Він наполягає на зустрічі, коли ви відверто сказали, що втомилися і хочете побути вдома.

Якщо чоловік порушує малі особисті межі зараз, він гарантовано перейде всі можливі кордони в майбутньому.

Синдром "усіх божевільних колишніх"

Уважно слухайте, як чоловік розповідає про свій минулий досвід. Якщо абсолютно всі його колишні партнерки були "істеричками", "меркантильними" або "неадекватними", а він у кожній історії виступає виключно як невинна жертва - це величезний червоний прапорець.

Психічно зріла людина здатна брати на себе відповідальність за частину провини у розриві.

Слова кардинально розходяться з діями

Він може красномовно обіцяти вам зірки з неба, але якщо він систематично запізнюється без поважних причин, скасовує плани в останню хвилину або зникає на кілька днів - вірте виключно діям.

Надійність чоловіка вимірюється не красивими компліментами, а стабільністю його вчинків.

Раніше Styler розповідав про 5 чарівних фраз, які назавжди підкорять його серце.

Теги: Чоловіки Жінки
Сподобалась стаття? Поділіться нею з друзями
FB TG X VB
ТОП Кукурудза в рукаві за 10 хвилин: нереально-смачний рецепт від Ектора Хіменеса-Браво Смачно Кукурудза в рукаві за 10 хвилин: нереально-смачний рецепт від Ектора Хіменеса-Браво
Кого почує Всесвіт: 4 знаки Зодіаку, життя яких кардинально зміниться 21 серпня
Кого почує Всесвіт: 4 знаки Зодіаку, життя яких кардинально зміниться 21 серпня Гороскопи
Як розпізнати зрадника за кілька хвилин: три червоні прапорці у спілкуванні
Як розпізнати зрадника за кілька хвилин: три червоні прапорці у спілкуванні Корисне
Більше цікавого
"Не буду боротися за копійку": народна артистка Ніна Набока зізналася, чому отримує малу пенсію "Не буду боротися за копійку": народна артистка Ніна Набока зізналася, чому отримує малу пенсію Людмила Жукова · 20 серпня 2026, 18:10
Штани за 3 тисячі, а виглядають на 300 гривень: стилістка пояснила, у чому помилка Штани за 3 тисячі, а виглядають на 300 гривень: стилістка пояснила, у чому помилка Катерина Собкова · 20 серпня 2026, 17:23
Високі й пухкі, а не "забиті" тістом: що додати у домашні кекси для ідеального результату Високі й пухкі, а не "забиті" тістом: що додати у домашні кекси для ідеального результату Катерина Собкова · 20 серпня 2026, 15:42
Не додавайте віку своєму образу: 7 стильних способів носити брошки цієї осені Не додавайте віку своєму образу: 7 стильних способів носити брошки цієї осені Наталя Крижанівська · 21 серпня 2026, 11:53