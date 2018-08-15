"Історія про добровольців": почалися масштабні зйомки фільму про Іловайську операцію (фото)

Фото: Перший знімальний день фільму "Іловайська історія" (Віталій Шевченко)

У полі під Києвом стартував знімальний процес картини про події 2014 року в Іловайську

15 серпня в Україні почалися зйомки фільму під робочою назвою "Іловайська історія", що описує події Іловайської військової операції 2014 року. В основі сценарію картини – реальна історія ветеранів-добровольців батальйону "Донбас", які брали участь у операцію по визволенню Іловайська.

Над сценарієм фільму Михайло Бриних працював понад два роки. В основу сюжету він поклав численні матеріали у пресі про Іловайську операцію.

Фільм планують відзняти до кінця жовтня і закінчити роботу над ним наступного літа. Приблизно під 29 серпня, роковини Іловайської трагедії, планується прем'єра картини

Фото: Зйомки фільму розпочалися рано вранці 15 серпня (Віталій Шевченко)

Основна частина подій фільму розгортається у місті Іловайськ, за визволення якого українські військові боролися у серпні 2014 року.

В той період війни добровольці взяли під контроль значну частину міста, але під час вуличних боїв поранення отримав командир штурмової групи батальйону "Донбас" під позивним "Бішут".

Фото: Частина зйомок проходить у полі під Києвом, проте будуть і інші локації із декораціями (Віталій Шевченко)

Як запевняють учасники подій, він разом із пораненим побратимом лишилися в оточенні у самому центрі міста. Вони знаходилися в укритті близько місяця. Виживати увесь цей час їм допомагали місцеві мешканці.

Реальна історія, яка надихнула сценариста

Перший знімальний день пройшов у полі під Києвом. Тут навколо - багато соняшників. Військові, які брали участь у визволенні Іловайська, кажуть, що ці місця нагадують їм поля Донбасу. Особливо – природу навколо міста Іловайськ, де проходили жорстокі бої.

Фото: Перед стартом зйомок учасники знімальної групи за традицією розбили тарілку (Віталій Шевченко)

У перший знімальний день, коли почався робочий процес над картиною, знімали сцени за участі бойовиків ДНР/ЛНР.

Актор Максим Ванурін у фільмі гратиме терориста т.зв. "Новоросії".

"У мене невеличка епізодична роль, навіть без слів. Граю "ополченця", якого, напевне, вбивають. Бо я решту сценарію ще не бачив. Читав тільки початок поки що", - каже він у коментарі для Styler.

Фото: Актор Максим Ванурін у фільмі гратиме терориста т.зв. "Новоросії" (Віталій Шевченко)

За його словами, вживатися в роль було досить легко, адже це всього лише роль, а не реальна участь у бойових діях на боці бойовиків.

"Вони мали свою ідеологію. Думали, що захищають, як вони вважали, свою територію, і я намагався максимально вжитися в цю роль. Звісно, я не на боці бойовиків у реальному житті, але тут на деякий час треба побути на "тому боці". Це звичайна роль загалом, як на мене", - розповідає актор.

Фото: У перший знімальний день вирішили зосередитись на епізодах за участі акторів, які грали бойовиків-сепаратистів (Віталій Шевченко)

Режисер фільму Іван Тимченко у коментарі для Styler каже, що локацій для зйомок фільму буде багато. Окрім знімального процесу у полі та в інших місцях відкритого простору, будуть також знімати у павільйонах зі спеціально виготовленими декораціями. Також будуть знімати батальні сцени, "коридор" і безпосередньо сам Іловайський котел.

Знімальна група сподівається на підтримку Міністерства оборони, яке могло б надати полігони для зйомок фільму.

Фото: Режисер фільму "Іловайська історія" Іван Тимченко (Віталій Шевченко)

В основу художнього фільму покладені реальні історії, додає Тимченко.

"Це реальна історія, яка надихнула сценариста на написання сценарію. Як я розумію, історію розповіли бійці батальйону "Донбас". Події відбуваються навколо вимушеного полону. Це період після бою за Іловайськ. Стрічка взагалі про людей. Про тих, які воювали і не воювали. Тих, хто і з нашого боку, і не з нашого", - розповідає режисер.

На його думку, зараз особливо потрібно знімати фільми про війну на сході України.

"Звичайно, це треба робити. А коли, як не зараз? Мені здається, перші враження – вони найяскравіші. Далі вже з'являється історія, і вона менш щира і менш правдива", - висловлює думку режисер.

Фото: Зйомки фільму планують завершити у жовтні 2018-го року (Віталій Шевченко)

"Історія участі у війні українських добровольців"

Доброволець батальйону "Донбас" Андрій Погорєлов у складі другого взводу першої штурмової роти брав участь у штурмі Іловайську 18 серпня 2014 року.

Тоді, згадує він, була взята окраїна міста – приватний сектор. Батальйон "Донбас" закріпився у місцевій школі і почав наступальні дії. У боях добровольці понесли великі втрати. Території періодично переходили з рук в руки.

Пізніше Андрій Погорєлов потрапив у полон до бойовиків, коли його із побратимами оточили у Червоносельському. У полоні, окрім добровольця, опинилося ще понад сто українських військових. Через чотири місяці Андрія обміняли і звільнили.

Фото: Учасник операції по звільненню Іловайська Андрій Погорєлов (Віталій Шевченко)

Андрія Погорєлова запросили знятися у епізодичній ролі у фільмі.

"Наш командир Тарас Костанчук придумав цей проект. Такого в Україні ще не було. Він захотів показати все, як було: має вийти правдива історія участі у війні українських добровольців. Зазвичай у фільмах показують ЗСУ, а от про добровольців говорять мало. Ми із побратимами знімаємося у масовці. Нас вирішили запросити, бо ми брали участь в усіх тих подіях. А основні ролі грають професійні актори", - говорить Андрій Олександрович.

Відео: Наші відважні дівчата у лавах української армії (video.rbc.ua)

Нагадаємо, автор відомої книги "Іловайськ" Євген Положій написав новий роман про життя, війну і справедливість.

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