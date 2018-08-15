"История о добровольцах": начались масштабные съемки фильма об Иловайской операции (фото)

Фото: Первый съемочный день фильма "Иловайская история" (Виталий Шевченко)

В поле под Киевом стартовал съемочный процесс картины о событиях 2014 года в Иловайске

15 августа в Украине начались съемки фильма под рабочим названием "Иловайская история", описывающего события Иловайской военной операции 2014 года. В основе сценария картины – реальная история ветеранов-добровольцев батальона "Донбасс", которые принимали участие в операции по освобождению Иловайска.

Над сценарием фильма Михаил Бриних работал более двух лет. В основу сюжета он положил многочисленные материалы в прессе об Иловайской операции.

Фильм планируют отснять до конца октября и закончить работу над ним следующим летом. Примерно под 29 августа, годовщину Иловайской трагедии, планируется премьера картины.

Фото: Съемки фильма начались рано утром 15 августа (Виталий Шевченко)

Основная часть событий фильма разворачивается в городе Иловайск, за освобождение которого украинские военные боролись в августе 2014 года.

В тот период войны добровольцы взяли под контроль значительную часть города, но во время уличных боев ранение получил командир штурмовой группы батальона "Донбасс" под позывным "Бишут".

Фото: Часть съемок проходит в поле под Киевом, однако будут и другие локации с декорациями (Виталий Шевченко)

Как уверяют участники событий, он вместе с раненым собратом остались в окружении в самом центре города. Они находились в укрытии около месяца. Выживать все это время им помогали местные жители.

Реальная история, которая вдохновила сценариста

Первый съемочный день прошел в поле под Киевом. Здесь вокруг - много подсолнухов. Военные, которые принимали участие в освобождении Иловайска, говорят, что эти места напоминают им поля Донбасса. Особенно – природу вокруг города Иловайск, где проходили жестокие бои.

Фото: Перед стартом съемок участники съемочной группы по традиции разбили тарелку (Виталий Шевченко)

В первый съемочный день, когда начался рабочий процесс над картиной, снимали сцены с участием боевиков ДНР/ЛНР.

Актер Максим Ванурин в фильме будет играть террориста т.н. "Новороссии".

"У меня небольшая эпизодическая роль, даже без слов. Играю "ополченца", которого, наверное, убивают. Ведь я всю оставшуюся часть сценария еще не видел. Читал только начало пока что", - говорит он в комментарии для Styler.

Фото: Актер Максим Ванурин в фильме будет играть террориста т.н. "Новороссии" (Виталий Шевченко)

По его словам, вживаться в роль было достаточно легко, ведь это всего лишь роль, а не реальное участие в боевых действиях на стороне боевиков.

"Они имели свою идеологию. Думали, что защищают, как они считали, свою территорию, и я пытался максимально вжиться в эту роль. Конечно, я не на стороне боевиков в реальной жизни, но здесь на некоторое время нужно побыть на "той стороне". Это обычная роль в целом, как по мне", - рассказывает актер.

Фото: В первый съемочный день решили сосредоточиться на эпизодах с участием актеров, которые играли боевиков-сепаратистов (Виталий Шевченко)

Режиссер фильма Иван Тимченко в комментарии Styler говорит, что локаций для съемок фильма будет много. Кроме съемочного процесса в поле и в других местах открытого пространства, будут снимать в павильонах со специально изготовленными декорациями. Также будут снимать батальные сцены, "коридор" и непосредственно сам Иловайский котел.

Съемочная группа надеется на поддержку Министерства обороны, которое могло бы предоставить полигоны для съемок фильма.

Фото: Режиссер фильма "Иловайская история" Иван Тимченко (Виталий Шевченко)

В основу художественного фильма положены реальные истории, добавляет Тимченко.

"Это реальная история, которая вдохновила сценариста на написание сценария. Как я понимаю, историю рассказали бойцы батальона "Донбасс". События происходят вокруг вынужденного плена. Это период после боя за Иловайск. Лента вообще о людях. О тех, которые воевали и не воевали. Тех, кто и с нашей стороны, и не с нашей", - рассказывает режиссер.

По его мнению, сейчас особенно нужно снимать фильмы о войне на востоке Украины.

"Конечно, это надо делать. А когда, если не сейчас? Мне кажется, первые впечатления – они самые яркие. Дальше уже появляется история, и она менее искренняя и менее правдивая", - высказывает мнение режиссер.

Фото: Съемки фильма планируют завершить в октябре 2018-го года (Виталий Шевченко)

"История участия в войне украинских добровольцев"

Доброволец батальона "Донбасс" Андрей Погорелов в составе второго взвода первой штурмовой роты принимал участие в штурме Иловайска 18 августа 2014 года.

Тогда, вспоминает он, была взята окраина города – частный сектор. Батальон "Донбасс" закрепился в местной школе и начал наступательные действия. В боях добровольцы понесли большие потери. Территории периодически переходили из рук в руки.

Позже Андрей Погорелов попал в плен к боевикам, когда его вместе с сослуживцами окружили в Червоносельском. В плену, помимо добровольца, оказалось еще более ста украинских военных. Через четыре месяца Андрея обменяли и освободили.

Фото: Участник операции по освобождению Иловайска Андрей Погорелов (Виталий Шевченко)

Андрея Погорелова пригласили сняться в эпизодической роли в фильме.

"Наш командир Тарас Костанчук придумал этот проект. Такого в Украине еще не было. Он захотел показать все, как было: должна получиться правдивая история участия в войне украинских добровольцев. Обычно в фильмах показывают ВСУ, а вот о добровольцах говорят мало. Мы с побратимами снимаемся в массовке. Нас решили пригласить, потому что мы принимали участие во всех тех событиях. А основные роли играют профессиональные актеры", - говорит Андрей Александрович.

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