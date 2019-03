Правильно робите, що вбиваєте: на шоу Соловйова побилися з-за України

У Соловйова побилися через Україну (колаж РБК-Україна)

На пропагандистському шоу Соловйова відбулася бійка на ґрунті антисемітизму

На шоу топ-пропагандиста Кремля Володимира Соловйова "Хто проти?" відбувся міжнаціональний конфлікт між запрошеними експертами. В результаті, учасників конфлікту довелося розтягувати, а потім Соловйов вигнав обох зі студії.

У черговому випуску пропагандистського шоу знову обговорювали Україну, а саме вступ в силу закону про визнання учасниками бойових дій воїнів УПА в Україні.

Бійка сталася між політологом, фахівцем по Близькому Сходу Араїком Степаняном і запрошеним в якості експерта Грегом Вайнером.

У Соловйова побилися через Україну (Араїк Степанян, скрін відео: YouTube/Росія 24)

"А ось цей говорив, коли вбивали євреїв, мовляв, правильно робите. Хто такі євреї?" - пред'явив Степанян Вайнеру.

На що Грег Вайнер накинувся на опонента за антисемітизм з криком: "Що ти брешеш, с*ка?!"

У Соловйова побилися через Україну (Грег Вайнер, скрін відео: YouTube/Росія 24)

У відповідь Араїк Степанян підбіг і хлюпнув в Вайнера водою. Роззлючених гостей розтягнули ведучі.

"Мерзотник! Він мені сказав, що я вбивав євреїв! Гнусь людська!" - продовжував суперечку Вайнер. Обох експертів довелося видалити студії - одного через нецензурну лайку, а другого - через провокацію.

У Соловйова побилися через Україну (відео: YouTube/Росія 24)

