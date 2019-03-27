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Правильно делаете, что убиваете: на шоу Соловьева подрались из-за Украины

STYLERЖизнь    27.03.2019 - 16:19
Правильно делаете, что убиваете: на шоу Соловьева подрались из-за Украины
У Соловьева подрались из-за Украины (коллаж РБК-Украина)

На пропагандистском шоу Соловьева произошла потасовка на почве антисемитизма

На шоу топ-пропагандиста Кремля Владимира Соловьева "Кто против?" произошел межнациональный конфликт между приглашенными экспертами. В результате, учасников конфликта пришлось растягивать, а потом Соловьев и вовсе выгнал обоих из студии. 

В очередном выпуске пропагандистского шоу снова обсуждали Украину, а именно вступление в силу закона о признании участниками боевых действий воинов УПА в Украине.

Потасовка случилась между политологом, специалистом по Ближнему Востоку Араиком Степаняном и приглашенным в качестве эксперта Грэгом Вайнером.

Правильно делаете, что убиваете: на шоу Соловьева подрались из-за Украины

У Соловьева подрались из-за Украины (Араик Степанян, скрин видео: YouTube/Россия 24)

"А вот этот говорил, когда убивали евреев, мол, правильно делаете. Кто такие евреи?" - предъявил Степанян Вайнеру.

На что Грэг Вайнер набросился на оппонента за антисемитизм с криком: "Что ты врешь, с*ка?!"

Правильно делаете, что убиваете: на шоу Соловьева подрались из-за Украины

У Соловьева подрались из-за Украины (Грэг Вайнер, скрин видео: YouTube/Россия 24)

В ответ Араик Степанян подбежал и плеснул в Вайнера водой. Разбушевавшихся гостей растащили ведущие.

"Мерзавец! Он мне сказал, что я евреев убивал! Гнусь человеческая!" - продолжал перепалку Вайнер. Обоих экспертов пришлось удалить из студии - одного за нецензурную брань, а второго - за провокацию.

У Соловьева подрались из-за Украины (видео: YouTube/Россия 24)

Напомним, одна из топ-пропагандистов Путина, главный редактор медиакомпании Russia Today Маргарита Симоньян, ошарашена тем, что компания Facebook заблокировала видеоблог канала - In The Now.

Ранее мы писали, что российская пропагандистская журналистка Ольга Скабеева отличилась очередным скандальным заявлением: она сказала, что с ее популярностью можно было податься в президенты Украины.

Скабееву чуть кондрашка не хватила в прямом эфире: виноват Бандера "Как во времена КГБ": чешский журналист рассказал об ужасах жизни в Киеве
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