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Все будут в ужасе: эксперт жестко осудил новый закон об УПА

STYLERЖизнь    26.03.2019 - 11:36
Все будут в ужасе: эксперт жестко осудил новый закон об УПА
Фото: Эксперт прокомментировал новый закон об УПА (коллаж РБК-Украина)

Отныне участники УПА получают статус участников боевых действий

26 марта 2019-го года в Украине вступил в силу закон, признающий воинов Украинской повстанческой армии (УПА) участниками боевых действий. Согласно этому закону, статус участников боевых действий предоставляют тем, кто участвовал в вооруженной борьбе за независимость Украины в 20-м веке.

В частности, в эту категорию попадают и те, кто воевал в составе УПА, в составе Украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца (Бульбы) "Полесская Сечь", Украинской народной революционной армии (УНРА), вооруженных подразделений ОУН и так далее.

Кроме этого, документ устанавливает, что именно Кабинет министров Украины будет устанавливать порядок предоставления статуса участника боевых действий.

Эдуард Долинский, директор Украинского еврейского комитета, считает этот закон совершенно неприемлемым. В комментарии для Styler он объяснил, почему категорически осуждает принятие этого закона.

"Я горячий противник этого закона. Конечно же, принятие этого закона противоречит всяческим международным соглашениям, противоречит роли Украины в истории и вообще принципам морали. Ведь, согласно этому закону,  ОУН и УПА, то есть те, кто принимали участие в военных преступлениях, в карательных операциях, убийствах мирного населения, уничтожении евреев и Холокосте – все они объявляются участниками боевых действий, ветеранами войны, которым положены разные льготы и преференции", - комментирует он.

По его словам, в других странах такие люди называются преступниками, подвергаются наказанию и преследованию.

"У нас же получилось полностью все наоборот! Поэтому мое отношение к этому закону глубоко отрицательное", - подчеркивает директор Украинского еврейского комитета.

Все будут в ужасе: эксперт жестко осудил новый закон об УПАФото: Эдуард Долинский (РБК-Украина)

Мировое сообщество мало знает об этом законе, добавляет Долинский.

"Кроме заявлений от еврейских организаций, заявлений от представителей других наших иностранных партеров я по этому поводу не слышал. Было заявление от Центра Симона Визенталя, но правительства других стран промолчали", - говорит он.

По его словам, сейчас в Украине – сложная политическая и экономическая ситуация, плюс – агрессия России, поэтому во многих странах предпочитают не касаться этого вопроса именно сейчас. Но рано или поздно к обсуждению этой проблемы вернутся, уверен Эдуард Долинский.

"В будущем это точно станет причиной конфликтов Украины с другими странами. В том числе – с Польшей, с Израилем, США и Германией. Ведь в этом законе, который вступил в силу, идет речь о людях, которые коллаборировали с нацистами", - убежден он.

Украинское общество было введено в глубокое заблуждение о том, кем на самом деле были воины ОУН-УПА, говорит директор Украинского еврейского комитета.

"Украинцам врали. Им просто промыли мозги! Этим занимались ряд общественных и государственных организаций. И когда откроется правда, то все будут в ужасе и в шоке от того, что на самом деле происходило. Конечно, я ожидаю широкую дискуссию на этот счет. Это может произойти и через несколько лет, и позже. Сейчас сложно предположить, когда именно это будут снова обсуждать. Так или иначе, вступление этого закона в силу я категорически осуждаю, не принимаю, считаю аморальным и порочным", - подчеркивает Эдуард Долинский.

Напомним, ранее Эдуард Долинский рассказал о многочисленных проявлениях антисемитизма в Украине.

Также стало известно, что означает закон о признании воинов УПА участниками боевых действий.

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