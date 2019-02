Такое г**но убрали: топ-пропагандистка Путина впала в истерику из-за Facebook

Блокировка RT - Симоньян отреагировала на решение Facebook (коллаж: РБК-Украина)

В Facebook объяснили поступок российским финансированием ресурса

Одна из топ-пропагандистов Путина, главный редактор медиакомпании Russia Today Маргарита Симоньян, которой плюнули в лицо, ошарашена тем, что компания Facebook заблокировала видеоблог канала - In The Now, у которого, по словам Симоньян, было 4 млн подписчиков и миллиарды просмотров.

Причина запрета блога, как выяснилось позже, это финансирование аккаунта Россией. Пропагандистка удивлена тем, что руководство Facebook сделало это без уведомления и без видимых, казалось бы, причин.

Блокировка RT - Симоньян отреагировала на решение Facebook(twitter.com/M_Simonyan)

"CNN, по наводке фонда, финансируемого Госдепом и НАТО, сделали материал о том, что этот проект финансируется из России", - пишет пропагандистка.

Сразу же после выхода сюжета аккаунт был удален.

Facebook заблокировал популярный проект Russia Today — видеоблог In the Now, где публиковались короткие новостные и развлекательные видео. Главный редактор медиакомпании Маргарита Симоньян говорит, что блокировка произошла сразу после репортажа CNN и без всяких разбирательств pic.twitter.com/Q8cr3UwSpQ — НТВ (@ntvru) February 18, 2019

В то же время пользователи сети называют это "хорошей новостью" и радуются тому, что из интернет-вещания "убрали такое г**но".

"Эту парашу тудей по всему миру запретить надо,как распространителей вируса безмозглости", - написал пользователь сети.

"Ой, ой, ой, представитель страны, где сажают за репосты, возмущается, мол, свободу слова нарушили. Забавно, да? Можно обратиться в российский суд, и он восстановит аккаунт на территории РФ", - прокомментировал еще один юзер.

