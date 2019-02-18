Такое г**но убрали: топ-пропагандистка Путина впала в истерику из-за Facebook

В Facebook объяснили поступок российским финансированием ресурса
Одна из топ-пропагандистов Путина, главный редактор медиакомпании Russia Today Маргарита Симоньян, которой плюнули в лицо, ошарашена тем, что компания Facebook заблокировала видеоблог канала - In The Now, у которого, по словам Симоньян, было 4 млн подписчиков и миллиарды просмотров.
Причина запрета блога, как выяснилось позже, это финансирование аккаунта Россией. Пропагандистка удивлена тем, что руководство Facebook сделало это без уведомления и без видимых, казалось бы, причин.
Блокировка RT - Симоньян отреагировала на решение Facebook(twitter.com/M_Simonyan)
"CNN, по наводке фонда, финансируемого Госдепом и НАТО, сделали материал о том, что этот проект финансируется из России", - пишет пропагандистка.
Сразу же после выхода сюжета аккаунт был удален.
Facebook заблокировал популярный проект Russia Today — видеоблог In the Now, где публиковались короткие новостные и развлекательные видео. Главный редактор медиакомпании Маргарита Симоньян говорит, что блокировка произошла сразу после репортажа CNN и без всяких разбирательств pic.twitter.com/Q8cr3UwSpQ— НТВ (@ntvru) February 18, 2019
Блокировка RT - Симоньян отреагировала на решение Facebook(twitter.com/M_Simonyan)
В то же время пользователи сети называют это "хорошей новостью" и радуются тому, что из интернет-вещания "убрали такое г**но".
"Эту парашу тудей по всему миру запретить надо,как распространителей вируса безмозглости", - написал пользователь сети.
"Ой, ой, ой, представитель страны, где сажают за репосты, возмущается, мол, свободу слова нарушили. Забавно, да? Можно обратиться в российский суд, и он восстановит аккаунт на территории РФ", - прокомментировал еще один юзер.
Напомним, немецкий журналист разоблачил шоу Скабеевой сказав, что там сидят одни актеры.
Ранее мы писали, что российская пропагандистская журналистка Ольга Скабеева отличилась очередным скандальным заявлением: она сказала, что с ее популярностью можно было податься в президенты Украины.