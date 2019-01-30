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За всех нас, спасибо, мужик!: топ-пропагандистке Кремля смачно плюнули в лицо

STYLERКурьезы    30.01.2019 - 15:46
За всех нас, спасибо, мужик!: топ-пропагандистке Кремля смачно плюнули в лицо
Коллаж РБК-Украина

Мужчину уже признали героем и требуют огласить его имя

Кремлевская пропагандистка, руководитель телеканала Russia Today Маргарита Симоньян в своем блоге написала о том, как ей плюнули в лицо. Этим она вызвала бурную реакцию в сети среди комментаторов.

Симоньян опубликовала в блоге отрывок из своей книги, где и описала следующую ситуацию: "На светофоре мне посигналил какой-то мужик - открой, мол, окно. Я открыла - подумала, мало ли что, багажник, там, не закрыт, шина спустила. И еще повернулась в его сторону, чтобы лучше расслышать. И ровно в этот момент мужик смачно и с удовольствием плюнул мне прямо в лицо", - написала пропагандистка.

Этот отрывок мигом разлетелся по сети, где собрал резонансную реакцию пользователей. Мужчину уже успели окрестить героем.

"Если вам плюют в лицо, то, скорее всего, ранее вы насрали в душу..."; 

"Я хотел бы быть этим водителем!"

"Я думаю, это начало большого флэшмоба";

"Никакой свободы врагам свободы";

"История - брехня! Если бы Симоньян приоткрыла окно, туда сразу бы насрали".

За всех нас, спасибо, мужик!: топ-пропагандистке Кремля смачно плюнули в лицоЗа всех нас, спасибо, мужик!: топ-пропагандистке Кремля смачно плюнули в лицо

Скриншот комментариев: twitter.com

Ранее сообщалось, что украинские депутаты в Страсбурге резко отреагировали на съемочную группу телеканала "Россия 24" и журналистку Ольгу Скабееву, которая в очередной раз попробовала взять у них комментарий.

К слову, российская актриса Лия Ахеджакова недавно открыто заявила о фальсификации и пропаганде на российском телевидении.

Также мы писали о том, что в эфире российского пропагандистского ток-шоу гость программы напугал ведущих фразой про украинские танки на Кубани и в Ростове-на-Дону.

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