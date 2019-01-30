За всех нас, спасибо, мужик!: топ-пропагандистке Кремля смачно плюнули в лицо

Мужчину уже признали героем и требуют огласить его имя
Кремлевская пропагандистка, руководитель телеканала Russia Today Маргарита Симоньян в своем блоге написала о том, как ей плюнули в лицо. Этим она вызвала бурную реакцию в сети среди комментаторов.
Симоньян опубликовала в блоге отрывок из своей книги, где и описала следующую ситуацию: "На светофоре мне посигналил какой-то мужик - открой, мол, окно. Я открыла - подумала, мало ли что, багажник, там, не закрыт, шина спустила. И еще повернулась в его сторону, чтобы лучше расслышать. И ровно в этот момент мужик смачно и с удовольствием плюнул мне прямо в лицо", - написала пропагандистка.
Avengers (Russia style). Couldn’t resist this from Simioyan’s book about RT - how a stranger spit in her face and drove away. pic.twitter.com/R0NwEt0Ma9— Fatima Tlis (@fatimatlis) January 29, 2019
Маргарите Симоньян плюнули в лицо, и ей явно понравилось » Новости Украины и Мира https://t.co/xSlY8sq90x— Слава Украинец (@MyUrdinets) January 30, 2019
Ну это же просто замечательно!— Вениамин Зайцев (@pro_groups) 30 января 2019 г.
Из воспоминаний М.Симоньян:
"На светофоре мне посигналил какой-то мужик – открой, мол, окно. Я открыла – подумала, мало ли что, багажник, там, не закрыт, шина спустила. И еще... https://t.co/fpOLRrCabL
Надеюсь, что плевать при встрече в лицо пропагандону станет доброй традицией. pic.twitter.com/tLDNj7AmaB— Записки сумасшедшего (@Pavel_XII) January 30, 2019
Этот отрывок мигом разлетелся по сети, где собрал резонансную реакцию пользователей. Мужчину уже успели окрестить героем.
"Если вам плюют в лицо, то, скорее всего, ранее вы насрали в душу...";
"Я хотел бы быть этим водителем!"
"Я думаю, это начало большого флэшмоба";
"Никакой свободы врагам свободы";
"История - брехня! Если бы Симоньян приоткрыла окно, туда сразу бы насрали".
Скриншот комментариев: twitter.com
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К слову, российская актриса Лия Ахеджакова недавно открыто заявила о фальсификации и пропаганде на российском телевидении.
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