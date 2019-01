За всех нас, спасибо, мужик!: топ-пропагандистке Кремля смачно плюнули в лицо

Мужчину уже признали героем и требуют огласить его имя

Кремлевская пропагандистка, руководитель телеканала Russia Today Маргарита Симоньян в своем блоге написала о том, как ей плюнули в лицо. Этим она вызвала бурную реакцию в сети среди комментаторов.

Симоньян опубликовала в блоге отрывок из своей книги, где и описала следующую ситуацию: "На светофоре мне посигналил какой-то мужик - открой, мол, окно. Я открыла - подумала, мало ли что, багажник, там, не закрыт, шина спустила. И еще повернулась в его сторону, чтобы лучше расслышать. И ровно в этот момент мужик смачно и с удовольствием плюнул мне прямо в лицо", - написала пропагандистка.

Avengers (Russia style). Couldn’t resist this from Simioyan’s book about RT - how a stranger spit in her face and drove away. pic.twitter.com/R0NwEt0Ma9