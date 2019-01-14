"Разит ложью и фальсификацией": Ахеджакова рассказала о российском телевидении

Коллаж: РБК-Украина

По словам актрисы, изменить ситуацию может молодое поколение умных людей

Российская актриса театра и кино Лия Ахеджакова, которая поддерживает украинцев, заявила о фальсификации и пропаганде на российском телевидении. Об этом она рассказала и интервью изданию "МБХ Медиа".

Ахеджакова отметила, что ей очень стыдно за всю пропаганду, которая исходит от телевидения.

По ее словам, когда она отвлекается от своей актерской деятельности и видит ту информацию, которую подает местное телевидение, то у нее появляются пессимистические настроения.

"От телевидения так разит ложью и фальсификацией, и это так стыдно", - заявила актриса.

Фото: Лия Ахеджакова (facebook.com/filmz.ru)

Ахеджакова также подчеркнула, что многие россияне прислушиваются к необразованным и продажным людям, которые вещают с российских каналов. По ее мнению, исправить эту ситуацию может молодое поколение.

Актриса отметила, что знает много молодых людей, которые умеют думать и они уже люди мира. И она надеется, что эти люди исправят ситуацию, и тогда в России будет звучать не только голос лжи, но и интеллектуалов и мыслителей.

"Хочется заглушить мракобесие", - добавила Ахеджакова.

Напомним, что Ахеджакова призывала людей помочь освободить политического заключенного режиссера Олега Сенцова.

Ранее сообщалось, что Ахеджакова резко высказалась о пропагандистах. По ее словам, пропагандист выглядит всегда омерзительно.

Мы также сообщали о том что, Лия Ахеджакова рассказала, почему не приезжает с гастролями в Украину. Она подчеркнула, что что не знает, какие последствия повлечет за собой ее приезд.