"Тхне брехнею і фальсифікацією": Ахеджакова розповіла про російське телебачення

Колаж: РБК-Україна

За словами актриси, змінити ситуацію може молоде покоління розумних людей

Російська актриса театру і кіно Лія Ахеджакова, яка підтримує українців, заявила про фальсифікацію і пропаганду на російському телебаченні. Про це вона розповіла у інтерв'ю виданню "МБХ Медіа".

Ахеджакова зазначила, що їй дуже соромно за всю пропаганду, яка походить від телебачення.

За її словами, коли вона відволікається від своєї акторської діяльності і бачить ту інформацію, яку подає місцеве телебачення, то у неї з'являються песимістичні настрої.

"Від телебачення так тхне брехнею і фальсифікацією, і це так соромно", - заявила актриса.

Фото: Лія Ахеджакова (facebook.com/filmz.ru)

Ахеджакова також підкреслила, що багато росіян прислухаються до неосвічених і продажних людей, які ведуть мовлення з російських каналів. На її думку, виправити цю ситуацію може молоде покоління.

Актриса зазначила, що знає багато молодих людей, які вміють думати і вони вже люди світу. І вона сподівається, що ці люди виправлять ситуацію, і тоді в Росії буде звучати не тільки голос брехні, але й інтелектуалів і мислителів.

"Хочеться заглушити мракобісся", - додала Ахеджакова.

Нагадаємо, що Ахеджакова закликала людей допомогти звільнити політичного в'язня режисера Олега Сенцова.

Раніше повідомлялося, що Ахеджакова різко висловилася про пропагандистах. За її словами, пропагандист завжди виглядає огидно.

Ми також повідомляли про те що, Лія Ахеджакова розповіла, чому не приїжджає з гастролями в Україну. Вона підкреслила, що не знає, які наслідки спричинить за собою її приїзд.