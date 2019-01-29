ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Мы агрессоры, Донбасс - это Украина: Скабеева сделала громкое заявление

STYLERЖизнь    29.01.2019 - 17:31

Видео: YouTube/60 минут

Известная российская пропагандистка Ольга Скабеева признала, что Донбасс – это Украина. При этом она сказала, что Российская Федерация – агрессор. Об этом она заявила в программе "60 минут".

Скабеева таким образом ответила на обвинения в том, что РФ не помогает жителям оккупированного Донбасса.

Гость программы "60 минут" Вячеслав Редько спросил, почему при строительстве "Потока-2" Россия не помогает Харцизскому трубному заводу, что в свою очередь могло бы помочь жителям Дондасса.

На что Скабеева ответила, потому что Россия является агрессором, а Донбасс – это территория Украины.

Напомним, что недавно в Страсбурге украинская журналистка Ольга Шилкина в прямом эфире унизила Ольгу Скабееву.

Ранее сообщалось, что украинские депутаты в Страсбурге резко отреагировали на съемочную группу телеканала "Россия 24" и журналистку Ольгу Скабееву, которая в очередной раз попробовала взять у них комментарий.

Мы также сообщали о том, что российские ведущие на телеканале "Россия 1" опозорились из-за Украины.

Деструктивная деятельность: стало известно о планах оккупантов на Донбассе Боевики обстреляли жилые дома в поселке Золотое-5
Новости Украины Донбасспропаганда РФ
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь