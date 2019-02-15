На идиотов обижаться нельзя: Скабеева собралась в президенты Украины

Коллаж РБК-Украина

Пропагандистка рассказала о ДТП со своим участием

Российская пропагандистская журналистка Ольга Скабеева, которая недавно заявила, что Донбасс- это Украина, отличилась очередным скандальным заявлением. Об этом сообщает OBOZREVATEL.

Ольга Скабеева возмутилась тем, что многие СМИ распространили информацию о том, что она попала в аварию и отметила, что информация была фейковая. Кроме того, Скабеева использовала эту информацию СМИ для своей передачи.

"Популярность — это когда фейк об аварии с твоим участием в топе украинских соцсетей за сутки", — написала журналистка в своем Telegram-канале.

Во время передачи #Сеем добро она начала зачитывать заголовки, которые были в публикациях о ее ДТП, а потом добавила, что в аварии никто не пострадал и назвала всех злодеями.

"Вы все злодеи и все сошли с ума. На идиотов обижаться нельзя", - сказала Скабеева.

После этого она отметила, что новости об аварии обошли по популярности новости о кандидатах в президенты Украины и сделала вывод, что ей стоило бы подавать и свою кандидатуру.

"Фейк выносят далеко, значит, мы любимы и все смотрят. Может быть, плюются, может быть, ненавидят от того, что нечего противопоставить нашей правде. Неприятная новость заключается в том, что закончилась регистрация кандидатов в президенты. Если бы она не закончилась, думаю, можно было бы каким-то образом мне поучаствовать… Может быть, у меня были бы шансы", — сказала Скабеева и добавила, что она знает, как стабилизировать ситуацию в Украине.

"А я, как мне кажется, примерно-приблизительно знаю, как стабилизировать ситуацию в Украине. Во всяком случае, я бы с удовольствием попробовала", — добавила журналистка.

Видео: YouTube/"60 минут"

Напомним, ранее мы писали о том, что Скабееву чуть кондрашка не хватила в прямом эфире.

А также рассказывали о том, что топ-пропагандистке Кремля смачно плюнули в лицо.