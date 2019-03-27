Правильно робите, що вбиваєте: на шоу Соловйова побилися з-за України

На пропагандистському шоу Соловйова відбулася бійка на ґрунті антисемітизму
На шоу топ-пропагандиста Кремля Володимира Соловйова "Хто проти?" відбувся міжнаціональний конфлікт між запрошеними експертами. В результаті, учасників конфлікту довелося розтягувати, а потім Соловйов вигнав обох зі студії.
У черговому випуску пропагандистського шоу знову обговорювали Україну, а саме вступ в силу закону про визнання учасниками бойових дій воїнів УПА в Україні.
Бійка сталася між політологом, фахівцем по Близькому Сходу Араїком Степаняном і запрошеним в якості експерта Грегом Вайнером.
У Соловйова побилися через Україну (Араїк Степанян, скрін відео: YouTube/Росія 24)
"А ось цей говорив, коли вбивали євреїв, мовляв, правильно робите. Хто такі євреї?" - пред'явив Степанян Вайнеру.
На що Грег Вайнер накинувся на опонента за антисемітизм з криком: "Що ти брешеш, с*ка?!"
У Соловйова побилися через Україну (Грег Вайнер, скрін відео: YouTube/Росія 24)
У відповідь Араїк Степанян підбіг і хлюпнув в Вайнера водою. Роззлючених гостей розтягнули ведучі.
"Мерзотник! Він мені сказав, що я вбивав євреїв! Гнусь людська!" - продовжував суперечку Вайнер. Обох експертів довелося видалити студії - одного через нецензурну лайку, а другого - через провокацію.
У Соловйова побилися через Україну (відео: YouTube/Росія 24)
Нагадаємо, одна з топ-пропагандистів Путіна, головний редактор медіакомпанії Russia Today Маргарита Симоньян, приголомшена тим, що компанія Facebook заблокувала відеоблог каналу - In The Now.
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