"Правильно зробив": комунальник жорстко покарав героя паркування

Відео вже підкорило мережу
У Вінниці один з комунальників вирішив оригінально "помститися" герою паркування, який кинув свою машину прямо посеред дороги. Про це йдеться на сторінці "Вінниця News" Facebook.
"Лайфхак від комунальника", - йдеться у підписі.
Звернемо увагу, що на самих кадрах видно, як комунальник, керуючи трактором, "забарикадував" машину снігом з обох сторін. Користувачі мережі відреагували на цей інцидент дуже емоційно.
Відео: комунальник "помстився" герою паркування (facebook.com/vinnitsa.news.beauty)
"Правильно зробив. Супер. В інший раз припаркується з розумом", - сказала користувач Валентина Дембицкая.
"Зате водій буде знати, де ставити машину. Супер", - підкреслила юзер Ольга Давиденко.
"А попереджали ж і просили паркуватися так, щоб не заважати комунальникам прибирати", - уточнила користувач Лариса Черевко.
"А тепер лопату в зуби, і нехай працює, щоб в штанях мило було. Тоді буде думати, де паркуватися", - Людмила Валявська.
Скріншот коментарів (facebook.com/vinnitsa.news.beauty)
До речі, в Києві знову помічені нахабні водії, які паркують свої автомобілі в недозволеному місці. На цей раз "попався" власник дорогої іномарки, який залишив авто посеред тротуару.
Раніше у Дніпрі водій-злочинець ненавмисно здався поліції.
Як повідомлялося раніше, у Львові жінка-"герой паркування" прокотила поліцейського на капоті.