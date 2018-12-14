"Правильно зробив": комунальник жорстко покарав героя паркування

Фото: Авто (Віталій Богданов facebook)

Відео вже підкорило мережу

У Вінниці один з комунальників вирішив оригінально "помститися" герою паркування, який кинув свою машину прямо посеред дороги. Про це йдеться на сторінці "Вінниця News" Facebook.

"Лайфхак від комунальника", - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на самих кадрах видно, як комунальник, керуючи трактором, "забарикадував" машину снігом з обох сторін. Користувачі мережі відреагували на цей інцидент дуже емоційно.

Відео: комунальник "помстився" герою паркування (facebook.com/vinnitsa.news.beauty)

"Правильно зробив. Супер. В інший раз припаркується з розумом", - сказала користувач Валентина Дембицкая.

"Зате водій буде знати, де ставити машину. Супер", - підкреслила юзер Ольга Давиденко.

"А попереджали ж і просили паркуватися так, щоб не заважати комунальникам прибирати", - уточнила користувач Лариса Черевко.

"А тепер лопату в зуби, і нехай працює, щоб в штанях мило було. Тоді буде думати, де паркуватися", - Людмила Валявська.

Скріншот коментарів (facebook.com/vinnitsa.news.beauty)

До речі, в Києві знову помічені нахабні водії, які паркують свої автомобілі в недозволеному місці. На цей раз "попався" власник дорогої іномарки, який залишив авто посеред тротуару.

Раніше у Дніпрі водій-злочинець ненавмисно здався поліції.

Як повідомлялося раніше, у Львові жінка-"герой паркування" прокотила поліцейського на капоті.