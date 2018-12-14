"Правильно сделал": коммунальщик жестко наказал героя парковки

Видео уже покорило сеть
В Виннице один из коммунальщиков решил оригинально "отомстить" герою парковки, который бросил свою машину прямо посреди дороги. Об этом говорится на странице "Винница News" в Facebook.
"Лайфхак от коммунальщика", - говорится в подписи.
Обратим внимание, что на самих кадрах видно как коммунальщик, управляя трактором, "забаррикадировал" машину снегом с обеих сторон. Пользователи сети отреагировали на данный инцидент весьма эмоционально.
Видео: коммунальщик "отомстил" герою парковки (facebook.com/vinnitsa.news.beauty)
"Правильно сделал. Супер. В другой раз припаркуется с умом", - сказала пользователь Валентина Дембицкая.
"Зато водитель будет знать, где ставить машину. Супер", - подчеркнула юзер Ольга Давыденко.
"А предупреждали ж и просили парковаться так, чтобы не мешать коммунальщикам убирать", - уточнила пользователь Лариса Черевко.
"А теперь лопату в зубы, и пусть работает, чтобы в штанах мыло было. Тогда будет думать, где парковаться", - Людмила Валявская.
Скриншот комментариев (facebook.com/vinnitsa.news.beauty)
Кстати, в Киеве снова замечены наглые водители, которые паркуют свои автомобили в неположенном месте. На этот раз "попался" владелец дорогой иномарки, который оставил авто посреди тротуара.
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