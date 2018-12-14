"Правильно сделал": коммунальщик жестко наказал героя парковки

Фото: Авто (Виталий Богданов facebook)

Видео уже покорило сеть

В Виннице один из коммунальщиков решил оригинально "отомстить" герою парковки, который бросил свою машину прямо посреди дороги. Об этом говорится на странице "Винница News" в Facebook.

"Лайфхак от коммунальщика", - говорится в подписи.

Обратим внимание, что на самих кадрах видно как коммунальщик, управляя трактором, "забаррикадировал" машину снегом с обеих сторон. Пользователи сети отреагировали на данный инцидент весьма эмоционально.

Видео: коммунальщик "отомстил" герою парковки (facebook.com/vinnitsa.news.beauty)

"Правильно сделал. Супер. В другой раз припаркуется с умом", - сказала пользователь Валентина Дембицкая.

"Зато водитель будет знать, где ставить машину. Супер", - подчеркнула юзер Ольга Давыденко.

"А предупреждали ж и просили парковаться так, чтобы не мешать коммунальщикам убирать", - уточнила пользователь Лариса Черевко.

"А теперь лопату в зубы, и пусть работает, чтобы в штанах мыло было. Тогда будет думать, где парковаться", - Людмила Валявская.

Скриншот комментариев (facebook.com/vinnitsa.news.beauty)

Кстати, в Киеве снова замечены наглые водители, которые паркуют свои автомобили в неположенном месте. На этот раз "попался" владелец дорогой иномарки, который оставил авто посреди тротуара.

Ранее в Днепре водитель-преступник нечаянно сдался полиции.

Как сообщалось ранее, во Львове женщина-"герой парковки" прокатила полицейского на капоте.