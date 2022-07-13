Як правильно прати купальник, щоб він прослужив довго

Як часто прати купальник

Майже кожен купальник містить спандекс, який може розтягнутися і зіпсуватися під впливом поту і масла для тіла. Тому видалення цих забруднень якомога швидше важливо для збереження форми купальника. Хлор в басейнах і джакузі також може пошкодити еластичності купальника і викликати зміну кольору тканини. Білі купальники особливо сприйнятливі до хлору і стають жовтими, оскільки він видаляє білі волокна, що оточують внутрішню жовту серцевину синтетичних волокон.

Прати купальник нескладно, але робити це потрібно вручну. Якщо вам абсолютно необхідно випрати купальник в пральній машині, помістіть його в сітчастий мішок, призначений для делікатних тканин, використовуйте надм'який миючий засіб і виберіть делікатний режим.

Як прати купальник: покрокова інструкція

Прополощіть купальник якомога швидше в прохолодній воді з-під крана після кожного надягання. Якщо у вас є час, замочіть костюм в прохолодній воді на 30 хвилин, що навіть краще для тканини. Замочування видалить більшу частину хімікатів, солі, піску і масла для тіла, які можуть пошкодити тканину.

Злийте і знову наповніть раковину. Звичайна вода не видаляє весь хлор або сіль. Наповніть раковину прохолодною водою і додайте 1 чайну ложку або менше м'якого рідкого прального засобу. В крайньому випадку використовуйте тільки краплю шампуню, щоб випрати костюм, але не використовуйте комбіновані продукти, що містять кондиціонер.

Обробіть плями. Якщо ви капнули кетчупом на свій купальник під час барбекю біля басейну або нанесли сонцезахисний крем на тканину, дотримуйтесь інструкцій з видалення плям для конкретної плями, щоб видалити її з вашого купальника. Автозагари особливо важко видалити, тому при їх нанесенні завжди надягайте старий костюм.

Виверніть купальник навиворіт і занурте його в розчин. Прополощіть протягом декількох хвилин, а потім добре промийте.

Дістаньте купальник з води, а потім обережно вичавіть воду з тканини. Не вичавлюйте занадто сильно, так як це може пошкодити його.

Розкладіть костюм на горизонтальній поверхні, щоб він висушився, в місці, захищеному від прямих сонячних променів. Ультрафіолетові сонячні промені можуть знебарвити і зруйнувати волокна вашого костюма.