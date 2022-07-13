Как правильно стирать купальник, чтобы он прослужил долго

Как часто стирать купальник

Почти каждый купальник содержит спандекс, который может растянуться и испортиться под воздействием пота и масла для тела. Поэтому удаление этих загрязнений как можно скорее важно для сохранения формы купальника. Хлор в бассейнах и джакузи также может повредить эластичности купальника и вызвать изменение цвета ткани. Белые купальники особенно восприимчивы к хлору и становятся желтыми, поскольку он удаляет белые волокна, окружающие внутреннюю желтую сердцевину синтетических волокон.

Стирать купальник несложно, но делать это нужно вручную. Если вам абсолютно необходимо постирать купальник в стиральной машине, поместите его в сетчатый мешок, предназначенный для деликатных тканей, используйте сверхмягкое моющее средство и выберите деликатный режим.

Как стирать купальник: пошаговая инструкция

Прополощите купальник как можно скорее в прохладной воде из-под крана после каждого надевания. Если у вас есть время, замочите костюм в прохладной воде на 30 минут, что даже лучше для ткани. Замачивание удалит большую часть химикатов, соли, песка и масла для тела, которые могут повредить ткань.

Слейте и снова наполните раковину. Обычная вода не удаляет весь хлор или соль. Наполните раковину прохладной водой и добавьте 1 чайную ложку или меньше мягкого жидкого стирального средства. В крайнем случае используйте только каплю шампуня, чтобы постирать костюм, но не используйте комбинированные продукты, содержащие кондиционер.

Обработайте пятна. Если вы капнули кетчупом на свой купальник во время барбекю у бассейна или нанесли солнцезащитный крем на ткань, следуйте инструкциям по удалению пятен для конкретного пятна, чтобы удалить его с вашего купальника. Автозагары особенно трудно удалить, поэтому при их нанесении всегда надевайте старый костюм.

Выверните купальник наизнанку и погрузите его в раствор. Прополощите в течение нескольких минут, а затем хорошо промойте.

Достаньте купальник из воды, а затем осторожно выжмите воду из ткани. Не выжимайте слишком сильно, так как это может повредить его.

Разложите костюм на горизонтальной поверхности, чтобы он высушился, в месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Ультрафиолетовые солнечные лучи могут обесцветить и разрушить волокна вашего костюма.