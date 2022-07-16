Правильне дихання під час тренування дуже важливе: як займатися без наслідків

Вдихати на старті та видихати на виході - панацея?

Багато тренерів кажуть своїм клієнтам, що треба вдихати перед початком вправи та видихати після. Але коли ви спитаєте навіщо це, відповіді можуть бути не зовсім реалістичними.

Для того, щоб дізнатися правду звернемося до біохімії та історії. Отже, експериментувати з диханням почали ще за прадавніх часів, але масового поширення ця практика набула на початку минулого століття.

Як працює дихання під час тренування

На той час поширенню ідеї великої сили, слугували силачі, які були неодмінним атрибутом кожної циркової трупи. Люди надивившись на чоловіка, який підіймає власними руками величезні камені, коней і тому подібне, хотіли стати сильніше.

Фото: Правильно дихати під час тренування (pixabay)

Тоді ж в результаті тренувань, люди помітили, що після глибокого вдиху брати вагу легше. Коли наші легені повні, тіло стає жорсткішим, а тиск на хребет дозволяє отримати жорстку "струну" завдяки фіксації усіх маленьких кісточок. Зараз за цим принципом працюють паверліфтери та важкоатлети.

Тобто у пікові моменти напруги ваші легені мають бути повні, ця ідея відрізняється з думкою про обов'язкові вдихи та видихи.

Правильне дихання допоможе витримати більше навантажень

Згодом в середині минулого століття в моду почали входити види спорту на витривалість. Наприклад, заняття з гирями, під час яких спортсмени помітили, якщо дихати в одному темпі з рухами, то виходить витримати набагато довше часу за один підхід.

Фото: Як дихати, щоб успішно тренуватися (pixabay)

Тому для стабілізації дихання та підтримки темпу поради тренерів мають сенс. Але аксіома потужних вдихів та видихів, при будь-яких вправах принципово неправильна.

Якщо ви думаєте, що витривалість залежить від ваших легенів, ви помиляєтесь. Витривалість залежить від здібності клітин переробляти корисні речовини та виводи шкідливі речовини.

Під час тренувань ваші клітини виділяють вуглекислий газ, який розширює клітини довкола. Шляхом такої маніпуляції судини можуть принести більше крові та кисню для клітин та інтенсивне дихання може бути дієвим.

Чому не слід забагато дихати?

Якщо під час тренувань ставити дихання на перше місце, ви отримаєте більше кисню для клітин. Але разом з тим ви набагато ефективніше будете виводи вуглекислий газ з організму роблячи судини довкола клітин меншими. Еритроцити, що несуть кисень до клітин, не зможуть до них дістатись. Тому ви не отримаєте бажаного результату від тренування.

Фото: Збивати дихання не можна (pixabay)

Отже, для важкоатлетів дихання потрібне для підвищення тиску всередині легенів та стабілізації тіла. Для бігунів та інших спортсменів, де важлива, в першу чергу, витривалість, потрібно зберігати темп дихання.

Новачки часто затримують дихання

В більшості новачків є зовсім неправильна звичка затримувати дихання під час вправи. Це робиться на підсвідомому рівні, але такі дії збивають темп та дихання. Через такі помилкові дії може початись аритмія, яка може призвести до інших проблем з серцем.

Звісно знаючи про таку ймовірність шкоди для здоров'я, тренери й пропонують дихати на кожний підхід, адже це в будь-якому випадку краще ніж затримувати дихання...

Врешті-решт прислухайтесь до свого тіла та вивчайте цікаві вам аспекти тренувань самостійно.

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