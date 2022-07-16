Правильное дыхание во время тренировки очень важно: как заниматься без последствий

Вдыхать на старте и выдыхать на выходе - панацея?

Многие тренеры говорят своим клиентам, что надо вдыхать перед началом упражнения и выдыхать после. Но когда вы спросите зачем это, ответы могут быть не совсем реалистичными.

Для того, чтобы узнать правду обратимся к биохимии и истории. Итак, экспериментировать с дыханием начали еще в древние времена, но массовое распространение эта практика получила в начале прошлого века.

Как работает дыхание во время тренировки

В то время распространению идеи великой силы, служили силачи, которые были непременным атрибутом каждой цирковой труппы. Люди насмотревшись на мужа, который поднимает собственными руками огромные камни, лошадей и тому подобное, хотели стать сильнее.

Фото: Правильно дышать во время тренировки (pixabay)

Тогда же в результате тренировок, люди заметили, что после глубокого вдоха брать вес легче. Когда наши легкие полны, тело становится жестче, а давление на позвоночник позволяет получить жесткую "струну" благодаря фиксации всех маленьких косточек. Сейчас по этому принципу работают паверлифтеры и тяжелоатлеты.

То есть в пиковые моменты напряжения ваши легкие должны быть полные, эта идея отличается с мыслью об обязательных вдохах и выдохах.

Правильное дыхание поможет выдержать больше нагрузок

Впоследствии в середине прошлого века в моду начали входить виды спорта на выносливость. Например, занятия с гирями, во время которых спортсмены заметили, если дышать в одном темпе с движениями, то получается выдержать гораздо дольше времени за один подход.

Фото: как дышать, чтобы успешно тренироваться (pixabay)

Поэтому для стабилизации дыхания и поддержания темпа советы тренеров имеют смысл. Но аксиома мощных вдохов и выдохов, при любых упражнениях принципиально неправильная.

Если вы думаете, что выносливость зависит от ваших легких, вы ошибаетесь. Выносливость зависит от способности клеток перерабатывать полезные вещества и выводить вредные вещества.

Во время тренировок ваши клетки выделяют углекислый газ, который расширяет клетки вокруг. Путем такой манипуляции сосуды могут принести больше крови и кислорода для клеток и интенсивное дыхание может быть действенным.

Почему не следует слишком много дышать?

Если во время тренировок ставить дыхания на первое место, вы получите больше кислорода для клеток. Но вместе с тем вы гораздо эффективнее будете выводить углекислый газ из организма делая сосуды вокруг клеток меньше. Эритроциты, несущие кислород к клеткам, не смогут до них добраться. Поэтому вы не получите желаемого результата от тренировки.

Фото: Сбивать дыхание нельзя (pixabay)

Следовательно, для тяжелоатлетов дыхание необходимо для повышения давления внутри легких и стабилизации тела. Для бегунов и других спортсменов, где важна, в первую очередь, выносливость, нужно сохранять темп дыхания.

Новички часто задерживают дыхание

У большинства новичков есть совершенно неправильная привычка задерживать дыхание во время упражнения. Это делается на подсознательном уровне, но такие действия сбивают темп и дыхание. Из-за таких ошибочных действий может начаться аритмия, которая может привести к другим проблемам с сердцем.

Конечно, зная о такой вероятности вреда для здоровья, тренеры и предлагают дышать на каждый подход, ведь это в любом случае лучше, чем задерживать дыхание...

В конце концов прислушайтесь к своему телу и изучайте интересные вам аспекты тренировок самостоятельно.

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